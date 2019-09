Sehnde

Elf Mannschaften aus sechs Abteilungen des TV Eintracht Sehnde haben am Wochenende am Sehnder Rathaus die Boulekugeln rollen lassen. Beim Turnier im Rahmen derFeierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des größten Sportvereins in der Stadt waren die Aktiven sechs Stunden lang mit Spaß und Ehrgeiz bei der Sache – und am Schluss gewannen die „Profis“ aus der Bouleabteilung des Vereins.

Welche Kugel liegt am nächsten am "Schweinchen"? manchmal geht es beim Boule um Zentimeter. Quelle: privat

Das Team mit Abteilungsleiter Klaus Jerofke, dem ältesten Teilnehmer, Heinz Berkefeld, sowie mit Claus Lütke und Reiner Flemming verwies das Aufgebot des Vereinsvorstands mit dem Vorsitzenden Ralf Marotzke sowie Uwe Massold und Michael Rust auf Rang zwei. Platz drei belegte die Mannschaft aus der Handballsparte.

Der jüngste Spieler ist zehn Jahre alt, der älteste über 80

Flemming, der das Turnier mit organisiert hatte, berichtet unter anderem von einem sehr großen Altersspektrum unter den Teilnehmern. Der jüngste sei gerade einmal zehn Jahre alt gewesen, der älteste hingegen über 80. Auch ein Ständchen für einen Teilnehmer, der an diesem Tag Geburtstag hatte, habe es gegeben. Besonderen Dank richtete Flemming an die Helfer, allen voran Spartenchef Klaus Jerofke sowie an das Bewirtungsteam Ilona Warszawski, Hans-Günter Finke und Claus Lütge und schließlich an den Edeka-markt Jacoby, der das Turnier unterstützte.

Die Siegerteams präsentieren ihre Urkunden. Quelle: privat

Von Achim Gückel