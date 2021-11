Wirringen

Kleine Ursache, große Wirkung: Eine brennende Powerbank, ein mobiler Zusatzakku für Smartphones, Tablets und Notebooks, hat zu einem Großeinsatz der Stadtfeuerwehr Sehnde geführt. Die Ortsfeuerwehren Müllingen-Wirringen, Wehmingen, Bolzum und Sehnde waren mit rund 50 Kräften nach Wirringen an die Beekstraße/Ecke Wirringer Straße ausgerückt, nachdem der Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch um 4.17 Uhr den Rauchwarnmelder gehört und die Rettungskräfte alarmiert hatte. Als diese eintrafen, war die Kellerwohnung bereits stark verraucht. Der Bewohner hatte diese zwar bereits verlassen, erlitt aber eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung vorrückte, wurden parallel die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Von Oliver Kühn