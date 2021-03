Sehnde

Gute Nachricht für Leseratten: Die Stadtbücherei Sehnde in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde und die Bücherei in Ilten sind auch in den Osterferien, die noch bis zum 9. April andauern, geöffnet. In der Stadtbücherei, Am Papenholz 11, können an den bekannten Tagen montags und donnerstags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr Bücher ausgeliehen werden. Das betrifft die Donnerstage 1. und 8. April. Leser können zudem die Onlineausleihe nutzen. Der Onlinekatalog mit etwa 9100 Medien kann im Internet unter bibkataloge.de/sehnde eingesehen werden. In diesem Bestand kann online nach Titeln und Autoren gesucht werden. Die Bücher können dabei per E-Mail an stadtbuecherei-sehnde@kgs-sehnde.eu vorbestellt werden.

Aussortierte Bücher kostenlos mitnehmen

Alternativ können Bücherwünsche montags und donnerstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter Telefon (0 51 38) 6 02 22 51 durchgegeben werden. Wenn das Medium vorrätig ist, wird eine Abholzeit vergeben, die in den Öffnungszeiten montags und donnerstags jeweils zwischen 17 und 19 Uhr liegt. Zusätzlich stehen vor dem Eingang zur Bücherei an separater Stelle einige Kinder- und Jugendbücher, die kostenlosen mitgenommen werden dürfen. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um gut erhaltene Bücher, die aussortiert wurden.

Auch die Bücherei in Ilten, Glückauf-Straße 3, steht Lesern zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Die Bücherwünsche können über ein Bestellformular oder per E-Mail an buecherei-ilten@kgs-sehnde.eu geordert werden. Die Abholzeit kann dann montags zwischen 16 und 18 Uhr vereinbart werden. Das Bestellformular kann in der Bücherei in Ilten mitgenommen oder von der Homepage der Stadt auf sehnde.de heruntergeladen werden.

Kontaktlose Ausleihe am Fenster

Die Bücherei Bolzum befindet sich in den Räumlichkeiten des evangelisch-lutherischen Pfarramtes Bolzum, Am Mühlenberg 7. Diese ist montags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Am Fenster können kontaktlos Bücher ausgeliehen werden.

Von Oliver Kühn