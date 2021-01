Dolgen

Im derzeitigen coronabedingt heruntergefahrenen Gesellschaftsleben gilt es, seine Freizeit so oft es geht zu Hause zu verbringen, um sich möglichst nicht an der Verbreitung des Virus zu beteiligen. Da greift der eine oder andere sicher gern zu einem guten Buch, um die Abende zu füllen und gegebenenfalls den Fernseher einmal ausgeschaltet zu lassen. In Sehnde muss man dafür noch nicht einmal neue Bücher kaufen. Zahlreiche ehrenamtlich betriebene Bücherschränke bieten ausreichend Lesestoff. Auch in Dolgen ist seit Sommer 2014 ein solcher Bücherschrank vorhanden.

Von Romanen bis zu Kinderbüchern

Diese Bücherquelle ist im Kinder- und Jugendtreff im ehemaligen Kalthaus an der Ecke Asternstraße und Kutscherstraße untergebracht, dem früheren „Gefrierschrank“ des Dorfes. Der Themenvielfalt ist dabei keine Grenze gesetzt, denn die Bestückung des Bücherschranks funktioniert wie bei anderen Einrichtungen dieser Art auch: Wer sich ein Buch herausnimmt, sollte als Ausgleich ein anderes hineinstellen. Damit soll sichergestellt werden, dass immer eine genügend große Anzahl an Büchern vorhanden ist. Welches Buch man dort hineinstellt, bleibt dem Nutzer überlassen. Entsprechend vielfältig ist die Auswahl. So finden sich im Regal – teilweise in doppelter Reihung – Romane ebenso wie Sachbücher oder Kinderliteratur.

Im ehemaligen Kalthaus, dem früheren „Gefrierschrank“ des Dorfes, können Leseratten ausgiebig stöbern. Quelle: Stadt Sehnde

Schlüssel liegt auf Hof Schmahlstieg bereit

Da der Schrank im Jugendtreff steht, ist er nicht frei zugänglich. Wer dort etwas hineinstellen oder herausnehmen möchte, braucht dazu einen Schlüssel, den man sich gegenüber auf dem Hof Schmahlstieg, Kutscherstraße 25, möglichst zu zivilen Zeiten abholen kann.

Weitere fünf offene Bücherschränke sind über das Stadtgebiet verteilt: In Sehndes Kernstadt steht einer vor dem Rathaus an der Nordstraße, in der größten Ortschaft Ilten im Bäckerei-Café Engelke, Am Park 55, neben dem Netto-Markt. In Wirringen-Müllingen steht der Bücherschrank an der Beekstraße in Höhe des Ellerngrabens, in Höver an der Brunnenstraße vor dem Café und in Rethmar auf dem Kirchenvorplatz, An der Kirche 2.

Von Michael Schütz