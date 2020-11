Rethmar

Im verschärften Teil-Lockdown, in dem sich Deutschland derzeit befindet, ist der Kulturbetrieb zum Erliegen gekommen. Da ist es gut, wenn man sich etwas Kultur mit in die eigenen vier Wände holen kann – etwa in Form eines Buches. Um sich einen schönen Schmöker oder ein spannendes Sachbuch zu besorgen, müssen die Rethmarer nun nicht einmal mehr den Ort verlassen. Dafür hat das Bündnis für Familie in Zusammenarbeit mit dem Ortsrat und der Flüchtlingshilfe gesorgt.

Seitdem das Bündnis aus Stadt, Vereinen und Organisationen 2009 gegründet wurde, verfolgt es unter anderem die Einrichtung von offenen Bücherschränken. In der Kernstadt sowie einigen Ortsteilen sind sie bereits aufgestellt. Jetzt ist Rethmar dazugekommen. Zu finden ist der Schrank auf dem Kirchenvorplatz an der Straße An der Kirche 2.

Anzeige

Zwei Patinnen kümmern sich um Ordnung

Die Bücher, die dort eingestellt sind, sind frei zugänglich und können kostenlos entnommen werden. Im Gegenzug sollte ein gebrauchtes Buch aus dem eigenen Bestand hineingestellt werden. Damit in dem neuen Bücherschrank immer Ordnung herrscht und der Bestand ausreichend ist, gibt es mit Hiltrud Schwetje und Angelika Ude zwei ehrenamtliche Schrankpatinnen.

In dem Bücherschrank stehen Bücher, die kostenlos getauscht werden können. Quelle: privat

Rethmarer hat den Schrank ehrenamtlich hergestellt

Es ist keineswegs ein ausrangierter alter Schrank vom Dachboden, den das Bündnis für Familie in Rethmar aufgestellt hat. Der Rethmarer Karlheinz Riesch, der sich seit Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert, hat den Schrank ehrenamtlich hergestellt. Im Beisein von Bürgermeister Olaf Kruse und Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch ist der Schrank jetzt eröffnet worden.

Damit reiht er sich ein in die Riege der bereits vorhandenen Bücherschränke in Sehnde, Höver, Ilten und Müllingen/Wirringen. Die genauen Standorte der Bücherschränke sind im Internet unter www.familienstadt-sehnde.de zu finden.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz