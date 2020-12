Sehnde

Von A wie Aprikosentaler über G wie Graupensuppe und N wie Nudelauflauf bis Z wie Zitronencreme: Ideen für die Küche liefert jetzt das Kochbuch vom Familienbündnis der Stadt Sehnde. Unter dem Titel „ Kali kocht“ haben 18 Verein, Verbände und Organisationen aus dem Stadtgebiet auf 68 Seiten insgesamt 65 Rezepte beigesteuert.

„Das Buch soll zum Nachkochen animieren und spiegelt zugleich die lebendige Gemeinschaft unserer Stadt wider“, erklärt Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling. Denn das Rezeptbuch bietet den beteiligten Vereinen obendrein die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Leser bekommen also nicht nur leckere Rezepte an die Hand, sondern erfahren zudem zum Beispiel etwas über den TV Eintracht Sehnde, den Naturschutzverein ( Nabu) oder den Kaninchenzuchtverein F74 Ilten.

Rezept: So macht man Pizzaschnecken Das Rezept für die Pizzaschnecken stammt vom Förderverein der Kirche zu Ilten und Kapellen Höver und Bilm. Es eignet sich sehr gut für größere Veranstaltungen und obendrein für die Resteverwertung von geriebenem Käse, Wurst oder Schinken. Als Zutaten werden benötigt: 1 Paket Pizzateig, 2 Esslöffel Tomatenmark, 100 Gramm gekochter Schinken gewürfelt, 100 Gramm fein geriebener Bergkäse oder anderer Käse und 1 bis 2 Teelöffel Oregano oder Pizzagewürz. Die Zubereitung ist einfach: Alle Zutaten auf den ausgerollten Pizzateig verteilen. Dann den Teig aufrollen und in 1 bis 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei 210 Grad etwa 20 Minuten backen. Fertig!

Buch präsentiert Vielfalt der Sehnder Vereine

Die Idee zu dem Kochbuch ist im Bündnis für Familien entstanden, das Buch sollte sich vor allem an Familien und Neubürger richten. „Über die Vielfalt der Rezepte wollten wir die Vielfalt der Sehnder Vereine präsentieren“, sagt Hettling. Im Frühjahr startete sie einen Aufruf und bat Vereine und Organisationen, ihre Rezepte einzureichen und Angaben zum jeweiligen Verein gleich mitzuliefern.

Die eingereichten Rezepte wurden von Hettling und Wassels Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann sortiert und überprüft. „Wir haben nochmal geguckt, ob zum Beispiel die Mengenangaben passen und auch keine Zutaten vergessen wurden“, berichtet Gellermann. Um das Layout und die Fotobearbeitung kümmerte sich Birgit Luck vom Arbeitskreis Frauen für Sehnde.

Syrerin berichtet über Bedeutung des Essens in ihrer Kultur

Die Rezepte sind nicht nach Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts aufgeführt, sondern alphabetisch nach den Namen der Vereine, welche sie eingereicht haben. Und so gibt es dort jetzt zum Beispiel von der Bibelgemeinde Sehnde ein Rezept für einen vegetarischen Spinat-Pfannkuchen auf Vollkornbasis. Der Arbeitskreis Frauen für Sehnde bietet einen „Himbeertraum“ an. Der Förderverein der Kirche zu Ilten und Kapellen Höver und Bilm hat ein Rezept für Pizzaschnecken beigesteuert. Und von der Flüchtlingshilfe gibt es ein Rezept für den Bulgur-Petersilien-Salat Taboulé und obendrein einen Bericht einer jungen Syrerin über die Bedeutung des Essens in ihrer Kultur.

Das Rezept „Himbeertraum" stammt vom Arbeitskreis Frauen für Sehnde. Quelle: privat

Mit dem Ergebnis ist Hettling höchst zufrieden: „Das ist eine feine Sache geworden und hat obendrein noch richtig großen Spaß gemacht.“ Auch Gellermann ist begeistert: „Die russische Soljanka und das weiße Schokomousse werde ich auf jeden Fall mal nachkochen.“

Download steht im Internet bereit

Den Einband des neuen Rezeptbuchs ziert Löwe Kali, das Maskottchen der Familienstadt Sehnde. Das Werk ist in einer Auflage von 750 Exemplaren erschienen. Es wird kostenlos an interessierte Sehnder ausgegeben und steht im Internet auf www.familienstadt-sehnde.de und www.sehnde.de zum Download bereit.Bestellungen nimmt Hettling unter Telefon (0 51 38) 70 72 91 oder per E-Mail an anja.hettling@sehnde.de entgegen.

