Sehnde

Das Bürgerbüro im Rathaus ist am Mittwoch, 13. Oktober, den ganzen Tag geschlossen. Besuche sind dann nicht möglich, auch über die Internetseite können keine Termine gebucht werden. Alle anderen Fachbereiche der Stadtverwaltung sind davon aber nicht berührt.

Hintergrund ist eine Schulung der Mitarbeiter im Bereich Kfz-Wesen. Gesetzesänderungen oder Neuerungen im sogenannten Fachverfahren „O.K. Vorfahrt“, mit dem Aufgaben bearbeitet werden, machten es notwendig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig geschult werden. Aus organisatorischen Gründen erfolge dies nicht häppchenweise, sondern für alle Beschäftigten gemeinsam.

Das Bürgerbüro ist bereits seit Juli wieder für spontane Besuche ohne Termine geöffnet. Doch was viele Sehnder offenbar noch nicht wissen: Das Bürgerbüro ist inzwischen nicht nur am langen Donnerstag, sondern auch am Dienstag bis 18 Uhr geöffnet ist. Das Kfz-Wesen arbeite weiterhin mit Terminvergaben, Dokumente am Tresen abzuholen sei aber auch zwischendurch möglich.

Von Oliver Kühn