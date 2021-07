Sehnde

Das Bürgerbüro der Stadt Sehnde öffnet am Montag, 19. Juli, wieder seine Türen. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie war die Einrichtung im Rathaus geschlossen. Termine gab es nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Weil die Inzidenzen in der gesamten Region Hannover auf einem niedrigeren Niveau als in den ersten Monaten dieses Jahres liegen, hat die Verwaltung entschieden, im Rathaus vorsichtig wieder Normalität einziehen zu lassen.

Das Bürgerbüro wird daher wie vor der Pandemie zu den gewohnten Servicezeiten mit Wartemarkenvergabe öffnen. Die verpflichtende vorherige Terminvergabe entfällt damit. Alle Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten können somit wieder ohne Terminbuchung erledigt werden. Da die Möglichkeit, Termine im Bürgerbüro zu buchen, während der vergangenen Monate bei vielen Bürgerinnen und Bürgern aber gut angekommen ist, soll dieses Serviceangebot weiterhin als parallele Alternative aufrechterhalten bleiben. Bereits gebuchte Termine werden wie gebucht abgearbeitet.

Für Kfz-Angelegenheiten ist Terminvereinbarung notwendig

Für private Kraftfahrzeug-Angelegenheiten und auch für den Kfz-Gewerbeschalter ist allerdings weiterhin eine vorherige Terminvereinbarung zwingend notwendig. Hier ist die Stadt Sehnde an Vorgaben der Region Hannover gebunden.

Die Rathausmitarbeiter des Bürgerbüros rechnen bei Öffnung mit einem vermehrten Ansturm. „Wir würden uns daher wünschen, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger gleich am ersten Öffnungstag die Pforten stürmen“, betont Kruse. Auf längere Wartezeiten werden sich die Sehnder aber möglicherweise dennoch einstellen müssen. Die Stadtverwaltung behält sich vor, bei erhöhtem Kundenaufkommen die Vergabe von Wartemarken bereits vor Ende der Öffnungszeiten einzustellen.

Neue Fachdienstleiterin kommt bald auch als Standesbeamtin zum Einsatz

Das Bürgerbüro wartet zum 19. Juli aber noch mit einer weiteren Neuigkeit auf: Anfang Juni hat Marion Forstmeier die Fachdienstleitung Bürgerbüro und Standesamt übernommen. Die 61-Jährige löst Tamara Walter ab, die zuvor kommissarische Leiterin für Ayfer Tomen gewesen ist. Forstmeier übernimmt vor allem organisatorische Aufgaben, Personalgespräche und die Koordination der Dienstpläne. Ende Juli wird sie zudem den Grundlehrgang für Standesbeamte absolvieren und im Anschluss unter anderem Eheschließungen durchführen sowie Geburten und Sterbefälle beurkunden.

Forstmeier ist Diplom-Verwaltungswirtin und bringt umfangreiche Erfahrungen für ihre neue Aufgabe als Fachdienstleiterin mit. Die gebürtige Baden-Württembergerin war unter anderem Verwaltungsangestellte bei Gemeindeverwaltungen, Personaldisponentin und Verhandlerin für Vereinbarungen der Eingliederungshilfe bei der Region Hannover.

Von Katja Eggers