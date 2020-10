Sehnde

Jetzt hat es auch Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) erwischt: Der Verwaltungschef ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, hat die Stadt mitgeteilt. Das Testergebnis sei dem Bürgermeister am Dienstagnachmittag vom Gesundheitsamt der Region Hannover übermittelt worden. Kruse befinde sich aber bereits seit vergangenem Freitag in häuslicher Quarantäne und erledige seine Amtsgeschäfte derzeit von zu Hause aus.

Der Bürgermeister habe die Vorsichtsmaßnahme ergriffen und sich zu einem Test angemeldet, nachdem eine Mitarbeiterin aus dem „dienstlichen Umfeld mit leichten Krankheitssymptomen“ positiv getestet worden war. „Erfreulicherweise zeige ich bisher nur leichte Erkältungs- und Grippesymptome, sodass ich weiterhin auf einen gemäßigten Verlauf der Infektion hoffe“, sagt Kruse. Seine Quarantäne ende am Montag, 2. November, sofern er beschwerdefrei ist. Am Dienstag nächster Woche könne er seine Tätigkeit im Rathaus voraussichtlich wieder aufnehmen.

Zwei Mitarbeiter ebenfalls positiv

Kruse befand sich nach Angaben der Stadt in der vergangenen Woche im Urlaub und habe nur einige wichtige dienstliche Termine wahrgenommen. „Dementsprechend gibt es nur wenige Kontaktpersonen, die einem erhöhten Gefährdungsrisiko ausgesetzt waren“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die infrage kommenden Personen seien bereits vom Bürgermeister persönlich informiert und dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Zwei Mitarbeiterinnen im Rathaus sind ebenfalls an dem Coronavirus erkrankt und in Quarantäne. Zwei weitere sogenannte K1-Kontakte sollen noch getestet werden. Aber auch Mitarbeiter, die jetzt unsicher seien, könnten sich testen lassen. Reihentests sind dagegen nicht vorgesehen.

In Sehnde sind aktuell 13 Menschen an Corona erkrankt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 86 Sehnder mit dem Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand Dienstagnachmittag bei 29,6 – damit steht Sehnde recht gut da: In der gesamten Region Hannover gibt es mit Burgdorf (19,1) und Neustadt (24,4) nur zwei Kommunen, die einen noch besseren Wert aufweisen. Kruse appelliert dennoch an alle Sehnder, die Corona-Regeln wie Mund-Nasen-Bedeckung und Abstandhalten „weiter konsequent zu beachten“.

Von Oliver Kühn