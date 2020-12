Sehnde

In Corona-Zeiten ist vieles anders. Den traditionellen Neujahrsempfang der Stadt mit vielen Gästen im Forum der Kooperativen Gesamtschule, Ehrungen für bürgerschaftliches Engagement und geselligem Austausch wird es im Jahr 2021 nicht geben. Auf die Neujahrsrede von Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse müssen die Sehnder dennoch nicht verzichten. Kruse weicht stattdessen ins Internet aus und bietet eine digitale Neujahrsansprache an.

Laut dem Bürgermeister wird die Rede weniger förmlich und etwas kompakter als sonst ausfallen. Kruse wird darin noch einmal das Jahr 2020 Revue passieren lassen und über die Herausforderungen des neuen Jahres sprechen. Unter anderem geht es um die Themen Klimaschutz, Investitionen, Haushalt und Entwicklung.

Ehrungen werden nachgeholt

Kruses Neujahrsrede wird ab 1. Januar um Mitternacht online auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.sehnde.de/neujahrsrede und auf dem Youtube-Kanal KNDR zu sehen sein . Die Ehrungen für bürgerschaftliches Engagement werden in einem anderen und kleineren Rahmen nachgeholt.

Kruse liefert auch Zahlen

Kruse spricht in seiner Rede etwa über das in Bolzum entstehende Klimazentrum, die coronabedingt turbulente Saison des Sehnder Waldbades, den Glasfaserausbau, die Einweihung des Erweiterungsbaus der Kooperativen Gesamtschule und den Baubeginn der Sportanlagen an der Chausseestraße – die Sporthallen sind mit 18,6 Millionen Euro die größte Investition im aktuellen Haushalt.

Darüber hinaus wird Kruse Zahlen liefern: So haben die politischen Gremien im Jahr 2020 mehr als 100 Sitzungen absolviert. Über 43.000 Blumenzwiebeln wurden mit Unterstützung durch die Ortsräte für ein blühendes Sehnde in die Erde gebracht. Und die Homepage der Stadt wurde täglich im Durchschnitt 6800-mal aufgerufen – die stärkste Frequenz hatten Informationen rund um Corona, gefolgt von der Onlineterminvergabe, den Stellenausschreibungen und dem neuen Film „Eine Reise nach Sehnde“.

Von Katja Eggers