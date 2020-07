Sehnde

In Sehnde sind viele Menschen ehrenamtlich tätig. Um deren Engagement zu würdigen, vergibt die Stadt seit zehn Jahren sogenannte Ehrenamtskarten des Landes Niedersachsen, mit denen die Ausgezeichneten einige Privilegien genießen können. In Sehnde bekommen sie etwa freien Eintritt ins Waldbad oder Vergünstigungen bei Veranstaltungen des Kulturvereins. Die Ehrenamtskarte gilt aber in ganz Niedersachsen.

Allein im Juni hat Bürgermeister Olaf Kruse 20 Sehndern eine Ehrenamtskarte überreicht. Wegen der Hygiene- und Kontaktbestimmungen in der Corona-Pandemie musste die Verleihung allerdings an zwei Terminen stattfinden. Seit 2010 sind in Sehnde 127 dieser Karten ausgegeben worden.

Die Hälfte der Karten geht an die Aktion Rucksack

Allein die Hälfte der 20 nun ausgegebenen Karten ist an Mitglieder der Aktion Rucksack gegangen. Dieses Projekt des Lokalen Bündnisses für Familie besucht junge Familien mit einem Neugeborenen. Dabei bekommen die jungen Eltern einen Rucksack mit Informationen zur Kindesentwicklung, Ansprechpartnern in der Stadt sowie kleinen Aufmerksamkeiten. Maßgeblich initiiert wurde das Projekt im Jahr 2009 von der Sehnderin Vivien Köhne. Die Sozialpädagogin investiert wöchentlich zehn Stunden in die Leitung und Koordination des Projekts.

Vivien Köhne (Mitte) mit der Gleichstellungsbeauftragten Jennifer Glandorf (links) und Sponsorin Sylvia Hatesuer bei einer Spendenübergabe für die Aktion Rucksack im vergangenen Jahr. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

Geehrte haben oft mehrere Ehrenämter

Für viele der in der Aktion Rucksack engagierten Frauen ist das nur ein Teil ihres Ehrenamtes. Sicher am Längsten kann Margret Nolles auf ehrenamtliche Arbeit zurückblicken. Seit 54 Jahren kümmert sie sich sowohl um sportliche als auch kirchliche Arbeit. Auf ihrer Liste stehen Posten als Hauptsport-, und Jugendwartin sowie Vorstandsmitglied im TuS Wehmingen. Außerdem ist sie im Kirchenvorstand in ihrem Heimatort und seit 1989 Sprecherin des Sprengel- und Kirchenkreises. Außerdem engagiert sie sich im Seniorenkreis, beim Besuchsdienst, als Kassenwartin und als Vorstandsmitglied der Frauenunion.

Neben Köhne und Nolles bekamen von der Aktion Rucksack noch Dorothee Krähling, Margarethe Melnikov, Sabine Rutzen, Brigitte Wrede, Edelgard Zeller sowie Olga Seidel und ihre Tochter Lilli Seidel die Ehrenamtskarte. Weitere Geehrte aus dem Bündnis für Familie sind Annette Knoke und Angelika Thomaier. Seit 2013 sorgen Traute Hensen und Ingrid Rein in der AWO-Residenz als Gesprächspartnerinnen für die Bewohner für Abwechslung. Dafür bekamen sie ebenfalls die Ehrenamtskarte.

Der Sozialverband ist ein zweiter Schwerpunkt der Ehrungen

Ein zweiter Schwerpunkt der Auszeichnungen galt dem Sozialverband in Sehnde. Hier wurden Regine Höft, Helga Kohn, Annelie Telch, Barbara Wattenberg, Siegfried Malinowski und Jürgen Wattenberg ausgezeichnet. Auch hier beschränkt sich das Engagement nicht immer nur auf eine Institution. Regine Höft, frühere Ortsbürgermeisterin in Sehnde, etwa engagiert sich noch beim DGB, und Jürgen Wattenberg ist Mitglied des Ortshistorikerteams der Broschüre Zeitreise sowie der Gruppe Stolpersteine. Außerdem hat er bis vor Kurzem das Stadtarchiv ehrenamtlich betreut.

Es waren in diesem Jahr nicht die ersten Ehrenamtskarten, die die Stadt ausgegeben hat. Bereits im Februar bekam Patrick Mai die Auszeichnung. Er engagiert sich seit 2013 als Sportwart für den Verein Karate-Dojo und organisiert dessen Sportbetrieb. Zusätzlich ist es Betreuer und Kampfrichter aktiv.

Eine Verlängerung ihrer Ehrenamtskarte hat Renate Trips erhalten. Sie engagiert sich sowohl in der Caritas als auch in der AWO. Außerdem arbeitet sie beim Seniorenfrühstück in Lehrte mit. Trips ist die erste Person, die die Stadt vor zehn Jahren mit der Ehrenamtskarte ausgezeichnet hat.

Von Michael Schütz