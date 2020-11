Sehnde

Zum Ende dieses Jahres scheidet ein langjähriger Mitarbeiter der Stadt Sehnde aus dem Dienst aus: Wolfgang Fechner tritt seinen Ruhestand an.

Fechner hat eine lange Beamtenkarriere hinter sich: Nach einem Lebensabschnitt als Zeitsoldat absolvierte er seinen Vorbereitungsdienst für den damaligen gehobenen nichttechnischen Dienst beim Land Rheinland-Pfalz. Er arbeitete dabei zunächst im Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Weitere Stationen waren der Landkreis Hannover und ab 2002 die Stadt Sehnde.

Zunächst brachte sich Fechner im Bereich Gewerbeaufsicht ein, bis er 2005 in den Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz wechselte. Dort war er unter anderem für Sondernutzungen, Planfeststellungsverfahren und Straßenrecht zuständig.

In seinem Ruhestand will Fechner vor allem Privatem mehr Raum geben und die Familie besuchen. Auch seinen Hobbys, zu denen wie Sporttauchen und Wasserwandern gehören, will er mehr Zeit schenken.

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse dankte Fechner jetzt für die langjährige gute Zusammenarbeit. Er wünschte im Namen des Rates und des Kollegiums für die Zukunft und den aktiven Ruhestand alles Gute.

Von Patricia Oswald-Kipper