Sehnde

Bereits 2007 ist die Ehrenamtskarte in Niedersachsen eingeführt worden. Mit ihr soll den mehr als drei Millionen ehrenamtlich tätigen Menschen im Land etwas Anerkennung zuteil werden. Sie verschafft den Besitzern Vergünstigungen unterschiedlicher Art. Die Palette reicht von verbilligtem Kuchen in Konditoreien über reduzierten Eintritt in Bäder oder Theater bis zu Rabatten bei der Volkshochschule oder in Anwaltskanzleien.

Stadt hilft bei der Antragstellung

Voraussetzung für den Erwerb der jeweils drei Jahre gültigen Karte ist eine mindestens dreijährige ehrenamtliche Tätigkeit über mehr als fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr. In Sehnde haben seit 2010 inzwischen 137 Frauen und Männer die Bedingungen erfüllt. Die Aushändigung bedeute neben den materiellen Vorteilen „doch auch eine Wertschätzung“, sagt die städtische Ehrenamtskoordinatorin Anja Hettling und ermuntert alle Ehrenamtler, die Karte zu beantragen. Sie hilft den Bewerbern auch, wenn diese mit den im Internet auf www.sehnde.de oder www.freiwilligenserver.de herunterladbaren Formularen Probleme haben. Sie ist unter Telefon (0 51 38) 70 72 91 oder per E-Mail an anja.hettling@sehnde.de erreichbar.

Zu den jetzt vom Sehnder Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) mit den Ehrenamtskarten Nummer 135, 136 und 137 bedachten Menschen gehört auch Gabriele Schröder. Für sie ist es schon die zweite Verleihung. Sie engagiert sich bereits seit zehn Jahren unter anderem beim Seniorenfahrdienst, bei der Fördergesellschaft des Civitan Clubs und bei der Sehnder Tafel.

Noch nicht so lange, aber auch schon seit 2019 hilft Tabea Völker schwer pflegebedürftigen Kindern. So leitet sie einen Jugendtreff, organisiert Freizeitaktionen und Ausflüge unter dem Aspekt der Inklusion. Dritter Empfänger ist Wolfgang Großmann. Er ist bereits seit 39 Jahren in verschiedenen Ämtern in der Schützengesellschaft Höver tätig. Seit 2013 ist er der Vorsitzende und organisiert nicht nur das Schützenfest, sondern auch den Weihnachtsmarkt und das Seniorencafé.

Von Thomas Böger