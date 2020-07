Bilm

Streumittel, Besen und eine Kehrmaschine: Das sind die hauptsächlichen Hilfsmittel eines Feuerwehreinsatzes am Montagnachmittag auf der Straße Reuteranger in Bilm gewesen. Dort hatte ein Linienbus vom Ortseingang bis zum Haltepunkt Reuteranger/Im Winkel wegen eines technischen Defekts auf einer Länge von 250 Metern Öl verloren. Der Fahrer des Busses hatte es zunächst nicht bemerkt, dass sein Fahrzeug Öl verlor. Erst an der Haltestelle registrierte er den Defekt und alarmierte nicht nur seine Zentrale, sondern auch gleich die Feuerwehr.

Straße wird sofort gesperrt

Die Einsatzkräfte aus Bilm mussten die Straße sofort sperren, der Verkehr wurde über Ilten umgeleitet. Die Feuerwehr aus Wassel rückte als Unterstützung an. Darüber hinaus stellte der Baubetriebshof der Stadt Sehnde eine Kehrmaschine bereit. Erst nach mehr als zwei Stunden war der Einsatz beendet. Der Linienbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Achim Gückel