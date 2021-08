Bilm

Die Bilmer CDU wirft der Straßenmeisterei der Region vor, vier erst zu Jahresbeginn an den Straßen nach Ilten beziehungsweise Höver angepflanzte Bäume nicht ausreichend gepflegt zu haben. Deshalb seien sie vertrocknet, meinen Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer und dessen Ortsratskollege Erhard Bödecker. Sie empfinden das als besonders ärgerlich, weil an der Straße nach Ilten vor etwa zwei Jahren „zwei große gute Bäume“ gefällt worden seien. „Das hatte keiner verstanden, aber die Straßenmeisterei war der Meinung, die Bäume seien abgängig“, sagt Ostermeyer.

An der Straße nach Höver habe ein „schönes intaktes Gehölz“ gestanden. Das sei von der Straßenmeisterei „alles niedergemacht worden – ohne Rücksicht auf Verluste“, kritisieren die Bilmer Christdemokraten. Ostermeyer und dessen Parteikollege Sebastian Fischer berichteten darüber im städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und zeigten dort auch Fotos. Die leitete die Stadtverwaltung an die Region weiter, wo man laut Bödecker entsetzt gewesen sein soll. „Leider hat die Region nichts dadurch gelernt“, bedauert er angesichts der vertrockneten Bäume. Von der Region war zu den Vorwürfen derzeit keine Stellungnahme zu bekommen. Der verantwortliche Mitarbeiter sei in Urlaub, hieß es bei der Pressestelle.

Obstbäume statt Wahlwerbung

Unterdessen hat die Bilmer CDU für ein bisschen Ausgleich für die vertrockneten Bäume gesorgt: Auf einer Wiese am Maschdamm haben Ortsratsmitglieder und -kandidaten zur Ergänzung bereits vorhandener Obstbäume einen Apfel- und einen Birnbaum gepflanzt. Finanziert worden sind sie nach Angaben von Ostermeyer durch den teilweisen Verzicht auf Wahlkampfwerbung. Die CDU habe in Bilm nur im Fundus vorhandene, aber keine persönlichen Plakate aufgehängt. Außerdem werde im Dorf zu den Wahlen im September auch kein Werbematerial verteilt.

Von Thomas Böger