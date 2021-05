Sehnde

Auf Initiative der Jungen Union (JU) in Sehnde hat die CDU/FDP-Gruppe im Rat beantragt, einen Kinder- und Jugendbeirat einzurichten. Damit sollen Zwölf- bis 21-Jährige die Möglichkeit bekommen, sich – ähnlich wie ältere Menschen über den Seniorenbeirat – an der politischen Beratung von Themen aus ihren Lebensbereichen zu beteiligen. Mit einem solchen Beirat „kann die Stadt Sehnde den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und zugleich das Interesse an Politik wecken“, erklärt die Sehnder JU-Vorsitzende Manuela König, die im Herbst bei den Kommunalwahlen selbst für das Regionsparlament kandidiert.

Junge Menschen könnten sich über einen Kinder- und Jugendbeirat auch ohne parteipolitische Bindung einbringen, wie das schon in vielen Kommunen – beispielsweise in Sehndes Nachbarstadt Laatzen – geschehe. Das gelte vor allem für den Freizeit- und Kulturbereich. Dies sei eine „längst überfällige Ergänzung, um alle Generationen in die politischen Beratungen einzubeziehen“, argumentiert der CDU-Fraktionsvorsitzende und Gruppensprecher Klaus Hoffmann.

Mitentscheiden und Verantwortung übernehmen

Aus dem Konzept und dem Slogan „Familienstadt Sehnde“, das sich die Kommune schon vor mehr als zehn Jahren gegeben hat, ergibt sich nach Königs Einschätzung, dass „junge Menschen mitentscheiden sollen, unter welchen Lebensbedingungen sie aufwachsen, und dafür auch Verantwortung übernehmen“. Wenn junge Einwohnerinnen und Einwohner mitwirken und ihre Meinung einbringen könnten, würde das bei anstehenden Entscheidungen zu einer größeren Vielfalt an Perspektiven im Rat und in der Verwaltung führen. Dies könne zu mehr Nachhaltigkeit und höherer Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern führen, sagt Hoffmann.

Beirat soll fest verankert werden

Wichtig sei bei dem Projekt, dass der Beirat „strukturell in den kommunalen Entscheidungsprozessen verankert und dadurch auch in der Tätigkeit ernst genommen wird“. Bisher habe es nur einzelne Projekte wie „Pimp Your Town“ oder die Jugendkulturtage gegeben, bei denen sich Jugendliche an politischen Aktionen beteiligen konnten. „Wir wollen, dass die Sehnder Jugend eine dauerhafte Chance erhält, sich in die kommunalpolitischen Prozesse einzubringen und daran mitzuwirken“, sagt Hoffmann.

Von Thomas Böger