Höver/Bilm

Der CDU-Ortsverband Höver/ Bilm hat bei seiner Versammlung Erhard Bödecker einstimmig als Vorsitzenden bestätigt. Als Vertreter wurde Wolfgang Großmann ebenfalls im Amt bestätigt.

Weiter gehören dem Vorstand Lutz Ahlswede als Schriftführer und Sebastian Fischer als Kassenwart an. Zum Beisitzer wurden Bernd Ostermeyer, Elisabeth Schärling, Gerwin Homberger, Birgit Winter und Klaus Worm gewählt.

Der alte und neue Vorsitzende Erhard Bödecker berichtete bei der Versammlung vor rund 20 Teilnehmern und Gästen von den Aktivitäten der CDU im vergangenen Jahr sowie im ersten Halbjahr 2020. Dabei ging es unter anderem um die Dorferneuerung in Bilm.

Sachstand zum Schützenplatz in Höver

Elisabeth Schärling, stellvertretende Ortsbürgermeisterin in Höver, gab einen Sachstand zum Schützenplatz in Höver ab. Dazu hatte es in den vergangenen Wochen viel Diskussion gegeben, da ein Investor das Gelände bebauen wollte. Der Realverband, dem neben der Stadt Sehnde ein Teil der Fläche gehört, hatte jedoch den Verkauf des Grundstücks abgelehnt. Der Ortsrat hatte sich im Juli schließlich für den Erhalt des Schützenplatzes ausgesprochen. Schärling informierte die anwesenden Mitglieder auch über die geplante Amazon-Ansiedlung in Höver.

Bernd Ostermeyer, Ortsbürgermeister in Bilm, sprach über die Herausforderungen in Bezug auf den von Holcim geplanten Mergelabbau und gab einen Überblick über den Stand der Dorferneuerung in Bilm sowie zum geplanten neuen Fahrradweg Bilm-Wassel.

Ostermeyer bedankte sich auch bei Erhard Bödecker für die bisherige aktive und konstruktive Arbeit. „Wir sind aktiv“, lobte Bödecker alle Mitglieder.

Zum Schluss durfte der CDU-Chef noch eine Ehrung vornehmen: Er zeichnete Elke Schulenburg für 40 Jahre Mitgliedschaft und aktive Unterstützung der CDU mit einer Urkunde sowie einer Ehrennadel aus.

Von Patricia Oswald-Kipper