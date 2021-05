Evern

Auf ihrer Wahlkampftour im Vorfeld der Wahl zum Regionspräsidentenamt hat CDU-Kandidatin Christine Karasch am Sonnabend im Sehnder Osten Station gemacht. Lutz Lehmann, Stadtverbandsvorsitzender der CDU, und der örtliche CDU-Regionsabgeordnete Konrad Haarstrich führten die Kandidatin sogar mitten in die Feldmark. Das hatte seinen Grund: Denn an der Brücke in der Verlängerung des Kapellenwegs in Evern konnte Karasch eine Herzensangelegenheit Haarstrichs in Augenschein nehmen. Der Dolgener setzt sich seit geraumer Zeit für den Ausbau der Wege entlang des Mittellandkanals zu einem sogenannten Alltagsradweg ein.

Region soll Machbarkeit des Radwegs prüfen

„Entlang des Südufers kann man bequem von Sehnde bis nach Wunstorf mit dem Fahrrad fahren“, meinte Haarstrich. Es gebe nur ganz wenige Stellen, an denen man auf die Straße ausweichen müsse. Bereits im vergangenen Jahr hatte auch die SPD-Regionsfraktion dem CDU-Vorschlag zugestimmt und der Regionsverwaltung den Auftrag gegeben, die Machbarkeit des Vorhabens zu prüfen. Auch das Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig, dem die Wege gehören, hatte Zustimmung signalisiert – solange es die Finanzierung nicht übernehmen muss.

Für die Kosten in Höhe eines wohl zweistelligen Millionenbetrags könnte die Region aber Fördergelder von Land und Bund bekommen. „Wenn das läuft, haben wir einen schönen Weg“, sagte Haarstrich. Wer die Unterhaltungskosten trägt, müsse mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt in einem Vertrag festgelegt werden, ergänzte Karasch.

Die Christdemokratin begrüßte das Vorhaben und machte auf die Bedingungen aufmerksam, die asphaltierte Alltagsradwege zu erfüllen haben. Sie müssten beispielsweise räumbar und beleuchtet sein. „So kann man dort auch im Winter und im Dunkeln fahren.“ Wichtig seien für sie auch Gespräche mit den Nachbarkreisen, um Anschlüsse an die dortigen Radnetze zu besprechen. „Gerade am Rande der Region gibt es viele Menschen, die über die Kreisgrenze zur Arbeit fahren.“

Wenig Anknüpfungspunkte mit Sehnde

Karasch machte in Evern deutlich, dass die Radwegsituation in der Region Hannover sehr unterschiedlich sei. Es gebe Kommunen, die gut erschlossen seien, aber auch solche, in denen etwa Schulwege keine Radanbindung hätten. „Die Region hat aber dafür zu sorgen, dass die Lebensbedingungen überall in der Region gleich sind“, sagte die Kandidatin.

Karasch, die im Gehrdener Ortsteil Lemmie wohnt, hat bisher mit Sehnde nicht viele Anknüpfungspunkte gehabt, wie sie in Evern zugab. „Das ist aber durchaus ein gutes Zeichen“, fand die 52-Jährige, die ursprünglich aus Nordhessen stammt. Als derzeitige Umwelt- und Baudezernentin der Region habe sie es oft mit Konflikten in den Kommunen zu tun. „Da war Sehnde bisher nicht vertreten.“

Besuch bei Bioland-Gärtnerei

Bei ihrem zweiten Termin in Sehnde fand sie sich durchaus auf vertrautem Terrain wieder, denn beim Besuch in der Bioland-Gärtnerei Kiebitz zwischen Evern und Rethmar hat sie sich über ökologischen Landbau informiert. Dabei war die regionale Vermarktung der Produkte ein Schwerpunkt. „Die Strukturen dieser regionalen Vermarktung müssen gestärkt werden, damit nicht jedes neue Unternehmen in diesem Bereich eigene Wege aufbauen muss“, sagte Karasch.

Von Michael Schütz