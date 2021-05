Sehnde

Der CDU-Ortsverband Sehnde hat die Kandidaten für die Kommunalwahl für die beiden Ortsräte Sehnde sowie Dolgen-Evern-Haimar gewählt – und an der Spitze stehen altbekannte Gesichter mit viel politischer Erfahrung. In der Kernstadt Sehnde will Ralf Marotzke als Spitzenkandidat das Amt des Ortsbürgermeisters von der SPD erobern. In Dolgen-Evern-Haimar dürfte es Konrad Haarstrich leichter haben: Der amtierende Ortsbürgermeister ist ein erfahrener und erfolgreicher Wahlkämpfer und von den Mitgliedern deshalb erneut als Spitzenkandidat aufgestellt worden – schließlich übt er dies Amt bereits seit fast 30 Jahren aus.

„Ich freue mich, das Vertrauen der CDU bekommen zu haben“ sagt Marotzke. Abgestimmt hatten die Mitglieder Corona-konform in einer Versammlung unter freiem Himmel. Seine Partei wolle „das Beste für Sehnde, Klein Lobke und Gretenberg“, die zum Ortsrat Sehnde gehören. Der Ortsverbandsvorsitzende Marc Wölbitsch sieht in dem Team eine „gute Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen sowie jungen Köpfen“. Marotzke versprach, dass die CDU für alle Einwohner in den nächsten fünf Jahren immer ein offenes Ohr haben werde. Auf der Ebene der Kommunalpolitik gehe dies aber nur gemeinsam mit den politischen Mitbewerbern als Team.

Auf den Listenplätzen folgen Hans-Heinrich Meyer aus Klein Lobke sowie die Sehnderinnen und Sehnder Anna Warneke, Marc Wölbitsch, Hartmut Pick, Jens Reimann, Carl-Christopher Schaefer, Maik Pietschmann, Marco G. Schinze-Gerber, Sven Lurz, Anna Marotzke, Sebastian Fischer, Benjamin Peters und Guido Wieling.

Kontinuität in Dolgen-Evern-Haimar

Für den Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar sind sieben Kandidaten nominiert worden. Als Spitzenkandidat steht unangefochten Ortsbürgermeister Konrad Haarstrich aus Dolgen erneut zur Wahl. „Auch nach 30 Jahren als Ortsbürgermeister würde ich mich gern weiter um die örtlichen Belange kümmern“, sagt der 72-Jährige. Das hofft auch der Ortsverbandsvorsitzende. Die gute Arbeit im Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar könnte somit fortgesetzt werden, freut sich Wölbitsch über diese seltene politische Kontinuität.

Haarstrich kandidiert aber nicht nur für den Ortsrat. Vom Stadtverband Sehnde ist er auch als Spitzenkandidat für die Regionswahl bestimmt worden. Dort ist der Dolgener bereits seit 2004 als Abgeordneter im Einsatz. Auf die weiteren Plätze wurden Tanja Bösche-Sturm (47) aus Evern, Holger Gutzeit (50) aus Haimar, Nils Wilke-Rampenthal (28) aus Evern, Jessica Kraus (39) aus Haimar, Andreas Busch (56) aus Haimar sowie Marcus Haarstrich (41) aus Dolgen gewählt.

Außer Marotzke und Haarstrich hatte die CDU bereits Andreas Heinen aus Ilten als Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters gekürt. Dort will der 55-Jährige nach mehr als 20 Jahren wieder die Mehrheit im Ortsrat gewinnen und die SPD aus dem Amt drängen.

Von Oliver Kühn