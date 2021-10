Sehnde

Jetzt hat sich auch die CDU-Fraktion im Rat der Stadt nach der Kommunalwahl neu aufgestellt – und dabei an der Spitze einen Generationswechsel eingeläutet. Die bei der Wahl anwesenden Fraktionsmitglieder wählten den erst 30-jährigen Sepehr Sardar Amiri mit 90 Prozent der Stimmen zu ihrem neuen Vorsitzenden. „Damit bin ich sehr zufrieden“, sagt der neue Fraktionschef. Vorgeschlagen hatte ihn der bis zur Konstituierung des neuen Rats im November kommissarische Fraktionsvorsitzende Ralf Marotzke (64). Doch ein Neuling ist Amiri nicht: Der Iltener ist bereits zum dritten Mal in Folge in den Rat gewählt worden, war bereits als KGS-Schüler mit 19 Jahren Ratsherr und lange Jahre auch das jüngste Ratsmitglied.

Durchschnittsalter sinkt

Amiri, der bisher zudem auch Vorsitzender des Ausschusses Schule, Sport, Kultur und Soziales war, löst damit seinen Vorgänger Klaus Hoffmann (67) ab. Dieser hatte kurz vor den Wahlen alle Ämter wegen politischer Meinungsverschiedenheiten mit seinen Parteifreunden niedergelegt und damit seine Partei völlig überrascht. Amiris Stellvertreter sind Heike Benecke aus Ilten (41) und Marco Schinze-Gerber (41) aus Sehnde. Das Durchschnittsalter der Fraktion ist damit gegenüber der alten Legislaturperiode von 50,3 auf 47 Jahre gesunken.

Heike Benecke aus Ilten und Marco Schinze-Gerber aus Sehnde wurden als stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewählt. Quelle: CDU Sehnde

Für seine Fraktion wünsche er sich für die nächsten fünf Jahre „Kreativität und Tatendrang“ – die er in ein neues Verständnis von Politik mit mehr Transparenz einfließen lassen wolle. „Wir müssen junge Menschen deutlich besser bei politischen Prozessen mitnehmen, denn unsere heutigen Entscheidungen betreffen sie schließlich später“, sagt Amiri. Man müsse klarer offen legen, warum und wie eine Entscheidung gefallen sei und dies noch viel stärker etwa auch in den sozialen Medien erklären.

Appell: Politik mitgestalten

„Mitmachen ist einfach, man kann mitgestalten und Einfluss nehmen“, sagt der 30-Jährige und nennt als Beispiel seinen eigenen Werdegang. Amiri war als Kind mit seinen Eltern aus dem Iran geflüchtet, studiert Politik und hat es jetzt bis zum Fraktionsvorsitzenden der Sehnder Christdemokraten gebracht. Welche Schwerpunkte die CDU im Rat setzen will, werde nun besprochen.

Eines aber sei schon jetzt klar: Das Thema Umwelt und Naturschutz werde auch auf kommunaler Ebene „ein großes Thema“. Dazu gehöre etwa auch schon der gemeinsam mit dem bisherigen Gruppenpartner FDP im vergangenen Jahr eingebrachte Antrag „Green Sehnde 2025“, im Stadtgebiet bis 2025 insgesamt 500 neue Bäume zu pflanzen. Dieser Antrag stamme von ihm und soll jetzt im Umweltausschuss besprochen werden.

Auch Lutz Lehmann, Vorsitzender der Sehnder CDU, zeigt sich nach der Kommunalwahl zufrieden. „Unser Ziel, erneut die größte Fraktion im Rat der Stadt nach der Kommunalwahl zu stellen, haben wir erreicht.“ Die CDU hatte 37,3 Prozent der Stimmen geholt, aber einen Verlust von minus 2,4 Prozent hinnehmen müssen. Die neue Fraktion hat 13 Mitglieder und damit so viele wie nach der Wahl 2016 – zumindest bis zum Austritt eines Ratsherrn vor drei Jahren, mit dem die Christdemokraten ein Mandat verloren.

