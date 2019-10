Höver

Die CDU-Fraktion im Ortsrat Höver fordert das Aufstellen von Mitfahrbänken im Dorf. Damit sollen auch Einwohner ohne Auto, oftmals vor allem ältere Menschen, auf schnellem Wege von Höver nach Ahlten gelangen können. Einen entsprechenden Antrag wollen die Christdemokraten in der nächsten Ortsratssitzung stellen.

Damit reagiert die Fraktion auf die neuerliche Absage der Region Hannover, die frühere Buslinie 374 zwischen Höver und Ahlten wieder aufzunehmen. Diese sei für die Üstra nicht rentabel gewesen, hatte die Region ihre Absage begründet. Nur zehn Fahrgäste täglich hatten die Verkehrsbetriebe nach eigenen Angaben 2007 im Bus zwischen Höver und Ahlten gezählt. Aktuell müssen Anwohner aus Höver mit dem Bus ein mehrmaliges Umsteigen und mindestens eine halbe Stunde Fahrtzeit in Kauf nehmen, um nach Ahlten zu gelangen.

So könnte eine Mitfahrbank aussehen. Quelle: Privat

Keine Einkaufsmöglichkeit im Dorf

Denn seitdem Anfang des Jahres der Bäcker in Höver seinen Betrieb eingestellt hat, verfügt das 1900 Einwohner zählende Dorf über keine Einkaufsmöglichkeit mehr – außer einen Kiosk, der Zeitungen, Tabakwaren und nur wenige Lebensmittel anbietet. In Ahlten hingegen gibt es verschiedene Supermärkte, mehrere Fachärzte sowie eine S-Bahn-Verbindung nach Celle und Hannover. Grund genug, dass sich laut einer Umfrage Dreiviertel aller Einwohner eine Verkehrsverbindung nach Ahlten wünschten, so Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD).

CDU : Hannoversche Straße idealer Ort

„ Ahlten ist unser nächster Nahversorger“, beschreibt es die CDU-Fraktionssprecherin und stellvertretende Ortsbürgermeisterin Elisabeth Schärling. „Da müssen die Menschen doch sicher und unkompliziert hinkommen können.“ Beides könnten Mitfahrbänke gewährleisten. Autofahrer, die bereit seien, Gäste von Mitfahrbänken mitzunehmen, müssten sich zunächst registrieren lassen. „Dann erhalten sie eine Art Aufkleber, die sie am Auto anbringen.“ So könnten Wartende erkennen, dass dieser Autofahrer an der Aktion teilnimmt. An Jugendliche richtet sich das Angebot ausdrücklich nicht, auch die Fahrgäste müssen volljährig sein.

Als idealen Ort für eine Mitfahrbank sieht Schärling den Bereich vor dem Kriegerdenkmal an der Hannoverschen Straße an. Als zweiten Standort kann sie sich die Ecke Petersweg/Hannoversche Straße vorstellen. Das Gegenstück für Mitfahrten zurück Richtung Höver sollte ihrer Meinung nach in der Nähe des Edeka-Marktes in Ahlten stehen. „Da auch in Ahlten weitere Mitfahrbänke aufgestellt werden, hätten die Höveraner die Möglichkeit, bis zum Ahltener Bahnhof zu gelangen.“

Regionsweit ist die Aufstellung zahlreicher Mitfahrbänke geplant. Die Region Hannover übernimmt vielerorts die Beschaffung der Sitzgelegenheiten und die Beschilderung, auf der das Wunschziel des potenziellen Mitfahrers steht. Das Aufstellen und die Unterhaltung der Bänke obliegt den Kommunen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zu wenig Fahrgäste: Kein Bus von Höver nach Ahlten

Höver hofft erneut auf Bus nach Ahlten

Per Anhalter zum Einkaufen: Lehrter wünschen sich Mitfahrbänke

Trampen für Senioren: Mitfahrbänke auf dem Lande

Von Gabriele Gerner