Sehnde

Er ist erst 30 Jahre alt, sitzt aber schon in der dritten Wahlperiode im Sehnder Rat: Sepehr Sardar Amiri, inzwischen zum Chef der CDU-Ratsfraktion aufgerückt, ist vom Stadtverband seiner Partei jetzt als Kandidat für den Landtagswahlkreis 28 (Laatzen, Pattensen, Sehnde) nominiert worden. Am Donnerstag, 10. Februar, entscheiden in Laatzen die CDU-Mitglieder aus allen drei Städten des Wahlkreises, ob Amiri oder die Laatzener Regionsabgeordnete Gunhild Fiedler-Dreyer gegen Silke Lesemann von der SPD antritt. Lesemann vertritt den Wahlkreis seit 2008 im Landtag.

Amiri setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen die Sehnder Junge-Union-Vorsitzende Manuela König durch. Der 30-Jährige absolviert derzeit ein berufsbegleitendes Studium, ist aber bereits als Leiter für die nordrhein-westfälischen Filialen eines Unternehmens tätig, das bundesweit medizinische Labore betreibt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bildungspolitik soll Schwerpunkt werden

Sollte er in den Landtag gewählt werden, sieht Amiri drei Schwerpunkte für seine politische Tätigkeit. Als erstes nennt er die Bildungspolitik. „Hier sehe ich die größten Defizite“, sagt Amiri. Außerdem werde die Bewältigung der Corona-Pandemie, insbesondere ihre wirtschaftlichen Folgen, große Aufmerksamkeit verlangen. Und drittens gehe es ihm um die Entlastung der Kommunen. Wenn Bund und Land den Städten und Gemeinden durch Gesetze und Erlasse neue Aufgaben zuwiesen, müssten sie finanzielle Unterstützung bekommen, meint der Kommunalpolitiker.

Sepehr Sardar Amiri setzt sich bei der Nominierung zur CDU-Landtagskandidatur gegen Manuela König durch. Quelle: privat

Bevor Amiri sich für die CDU um das Landtagsmandat bewerben kann, muss er sich aber noch gegen eine Konkurrentin aus Laatzen durchsetzen: Die 55-jährige Regionsabgeordnete Gunhild Fiedler-Dreyer ist bereits Ende Januar von ihrem Stadtverband nominiert worden. Sie gehörte dem Laatzener Rat zehn Jahre lang an und war dort schul- sowie jugendpolitische Sprecherin der CDU/FDP-Gruppe.

Partei soll jünger werden

Nach Angaben des Pattenser CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Romas Dobberstein wird es aus der kleinsten Stadt des Wahlkreises keine weitere Kandidatur geben. Er führte das nicht zuletzt darauf zurück, dass „dies kein einfacher Wahlkreis ist“, wie er mit Blick auf die Erfolge der SPD-Kandidatin Silke Lesemann sagte. Außerdem sei im Kreisverband Hannover kein guter Listenplatz zu erwarten, weil es hier mehrere prominente Kandidaten gebe, die abgesichert werden wollten.

Amiri rechnet sich gute Chancen aus, nominiert zu werden. Als Argument für seine Wahl führt er unter anderem sein Alter an. „Die CDU hat immer wieder betont, dass wir jünger werden müssen“, sagt der Iltener.

Von Thomas Böger