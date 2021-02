Sehnde

Die CDU/FDP-Gruppe im Sehnder Rat hat einen Antrag eingebracht, nach dem die Verwaltung beauftragt werden soll, einen sogenannten interkommunalen Kostenvergleich zu erstellen. Dazu sollen die Aufwendungen vergleichbarer Kommunen in Bereichen wie Personal, Kinderbetreuung oder Brandschutz ermittelt werden. Die Kommunalpolitiker erhoffen sich davon Hinweise auf mögliche Einsparungen, mit denen sie einem stetigen Anwachsen des Schuldenbergs entgegenwirken wollen.

Lesen Sie auch Rekordminus: Sehnde wird bis 2022 etwa 64 Millionen Euro Schulden haben

„Haushaltsführung zeigt keine Perspektive“

CDU und FDP hätten den Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2021/22 „wegen der ausufernden Schulden abgelehnt“, erklärt ihr Gruppensprecher Klaus Hoffmann. Das sei vor allem geschehen, „weil die aktuelle Haushaltsführung keine Perspektiven zum Abbau der Schulden aufzeigt“. In den nächsten drei bis vier Jahren werde ein Schuldenberg von 50 bis 60 Millionen Euro entstehen. „Investitionen auf Pump sind finanztechnisch nur vertretbar, wenn zumindest mittelfristig ein Überschuss an Einnahmen sichergestellt ist“, betont Hoffmann. Die Stadt habe jedoch ein strukturelles Problem, weil die Ausgaben auf Jahre hinaus höher als die Einnahmen blieben.

Wege aus der Schuldenfalle gesucht

So dürfe es mit den städtischen Finanzen nicht weitergehen, meint Hoffmann. „Wir haben den Stein der Weisen leider auch nicht in der Tasche“, räumt der CDU/FDP-Gruppensprecher ein. Aber man suche „nach konstruktiven und kreativen Wegen, die aus der Schuldenfalle herausführen“. Dazu könnte es sich lohnen zu prüfen, was andere Kommunen vielleicht besser machen. „Man muss das Rad nicht neu erfinden, aber man kann über den Tellerrand schauen“, meint Hoffmann. Deshalb solle mit dem interkommunalen Kostenvergleich untersucht werden, welche Mittel und Maßnahmen andere Städte zur Senkung der Kosten nutzen und was möglicherweise auf Sehnde übertragbar sei.

Von Thomas Böger