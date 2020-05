Lehrte

Einweggeschirr bei Straßenfesten, Plastikbecher auf öffentlichen Märkten und Plastikbesteck bei Sportveranstaltungen: Wenn es nach der CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt Sehnde geht, soll das schon bald der Vergangenheit angehören. Die Politiker setzen sich stattdessen für die Nutzung von Mehrweggeschirr aus biologisch abbaubaren Materialien ein. „Wir müssen endlich weg vom Plastik“, betont Ralf Marotzke, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/FDP-Gruppe.

Bei einigen städtischen Veranstaltungen hätten sich die Veranstalter in den Ausschreibungen zwar schon selbst auferlegt, auf Einweggeschirr zu verzichten oder es sogar gänzlich zu untersagen. So müssen die Teilnehmer etwa beim Sehnder Weihnachtsmarkt schon seit Jahren Mehrwegbecher vorhalten, es kommt zudem eine mobile Spülmaschine für Mehrweggeschirr zum Einsatz. „Jeder Standbetreiber nimmt sein Geschirr am Ende wieder mit, das vermeidet enorm viel Müll“, betont Marotzke.

Noch gibt es keine städtische Regelung

Eine städtische Regelung gibt es dazu aber bisher noch nicht. „Zurzeit ist es immer noch erlaubt, Plastik- oder Styroporgeschirr bei Märkten, Straßen- und Themenfesten, in Sporthallen oder auf Sportplätzen, in der Kooperativen Gesamtschule, deren Mensa und sonstigen städtischen Einrichtungen zu benutzen“, erklärt Marotzke. Der dabei anfallende Müll stelle mit seinen giftigen Inhaltsstoffen zunehmend eine erhebliche Umweltbelastung dar.

Zum Schutz der Meere hat die Europäische Union ( EU) beschlossen, bestimmte Plastik- und Styroporgegenstände ab 2021 zu verbieten. In Deutschland gibt es bisher aber noch kein Gesetz, welches Kunststoffe als Gefahrstoffe deklariert und die Nutzung von Bestecken, Geschirr, Trinkbechern und Tassen verbietet. Die CDU/FDP-Gruppe hat nun einen Antrag an die Stadt gestellt: Die Verwaltung soll die Nutzung von Einwegplastik bei städtischen Veranstaltungen künftig verbieten.

Vereine sollen sich auf Verbot von Plastikgeschirr einstellen

Momentan seien wegen der Corona-Pandemie öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen zwar nicht erlaubt. „Aber es wird ja hoffentlich bald wieder auch ein Leben nach der Krise geben“, sagt Marotzke. Sehnder Vereine und Verbände könnten die Zwangspause nun nutzen, um sich auf die neue Regelung vorzubereiten und Veranstaltungen entsprechend zu organisieren.

Auf mögliche Einwände ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende vorbereitet. „Viele sind vielleicht der Auffassung, dass solche Maßnahmen nicht die Welt retten – aber ich denke, dass es ein Anfang ist und steter Tropfen den Stein höhlt“, sagt er.

CDU /FDP-Gruppe setzt ihren Klimakurs fort

Die CDU/FDP-Gruppe ist überzeugt, dass Lösungen zum Schutz der Meere gefunden werden müssen. Mit dem Antrag setzt die Fraktion ihren bisherigen Klimaschutzkurs fort. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte die Gruppe einen Antrag auf Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem geplanten Neubau der Sporthalle an der Chausseestraße gestellt. Im Februar forderten die Politiker die Pflanzung einer Feldhecke für den Außenbereich der Sportanlage und machten sich obendrein für 500 neue Bäume im Sehnder Stadtgebiet stark.

Mehrweg statt Einweg setzt sich laut Marotzke zunehmend durch. Das Sehnder Verbundprojekt GutKlima hat bereits die Anschaffung eines Geschirrmobils geplant. Für Feiern könnte dann ein Wagen oder Anhänger mit Abwaschstation sowie Besteck- und Geschirrteilen für Gruppen bis zu 200 Personen verliehen werden.

Von Katja Eggers