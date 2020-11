Sehnde

Der Entwurf der Stadtverwaltung Sehnde für eine „ Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ sorgt für Streit. Aber worum geht es eigentlich?

Im Entwurf sind vom Verbot des Übernachtens auf den Straßen oder des Anbaus der Herkulesstaude über die Einhaltung von Ruhezeiten bis zum Kastrationsgebot für frei laufende Katzen höchst unterschiedliche Dinge geregelt, für die es zum Teil auch an anderer Stelle schon Bestimmungen gibt. „Wir wollten das für die Bürger alles an einer Stelle zusammenfassen“, erläutert Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD).

Anregung kam aus Ortsräten

Im Übrigen sei die Verwaltung „nicht Motor dieser Verordnung“ gewesen. Vielmehr seien „verschiedene Ansinnen von Ortsräten an uns herangetragen“ worden. Dafür habe er angesichts der zunehmenden Vermüllung in den Ortschaften sowie in der Landschaft auch Verständnis, betont der Verwaltungschef. Denn wenn die Stadt Regelverstöße sanktionieren wolle, brauche sie dafür eine Rechtsgrundlage, die mit der Verordnung geschaffen werden solle.

Die CDU/FDP-Gruppe sieht nach den Worten ihres Vorsitzenden Klaus Hoffmann ( CDU) darin einen „Aufruf zum Denunziantentum und eine Gefährdung des friedlichen Miteinanders in der Familienstadt Sehnde“. Auch sein Parteikollege Ralf Marotzke wirft der Stadtverwaltung vor, sie hoffe „auf die Bereitschaft der Sehnder, ihre Mitbürger zu denunzieren“. Zur Begründung verweisen die beiden CDU-Ratsherren darauf, dass der für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten vorgesehene Mitarbeiter nicht alle Verstöße selbst entdecken könne. Also hoffe man im Rathaus darauf, „dass sich die Bürgerinnen und Bürger gegenseitig anzeigen“.

„Diskussion auf unsachlicher Schiene“

Kruse weist das als „klassische Unterstellung“ zurück und rät den Kommunalpolitikern, „mal bei Wikipedia nachzusehen, was denunzieren heißt“. Dort wird die Bedeutung ebenso wie im Duden mit „aus persönlichen, niederen Beweggründen anzeigen“ angegeben. Er verstehe nicht, wie „politisch Verantwortliche die Diskussion auf eine so unsachliche Schiene“ bringen könnten, erklärt der Bürgermeister. Offensichtlich solle das dazu dienen, Stimmung gegen ihn zu machen.

Die Kritiker werfen dem Bürgermeister auch vor, dass die Verordnung teilweise „handwerklich schlecht gemacht“ sei. „Wenn man ausdrücklich nur Menschen und Hunden das Betreten öffentlicher Pflanzbeete verbietet, ist es Pferden dann erlaubt?“, lautet eine Frage in einer Pressemitteilung der CDU/FDP-Gruppe, „wenn man ausdrücklich das Füttern von Tauben und Wasservögeln verbietet, darf man dann Ratten füttern?“, lautet eine andere.

Außerdem wird darin die Vermutung geäußert, es gehe „der Verwaltung darum, schneller Ordnungsgelder verhängen zu können“. Tatsächlich mache die Verordnung „das Handeln als Kommune einfacher“, bestätigt Kruse. „Aber ich will doch nicht die Geldbörsen der Sehnder leeren“, versichert er, dass Ziel des Erlasses keineswegs in erster Linie mehr Einnahmen seien.

Von Thomas Böger