Der Schulweg zur Grundschule Höver in der Straße Am Schulhof ist zu unübersichtlich und für Kinder daher gefährlich – das findet die CDU-Fraktion in Höver. Verantwortlich dafür seien nicht zuletzt die Elterntaxis, sagt Elisabeth Schärling, zugleich stellvertretende Ortsbürgermeisterin: „Hier besteht seit Jahren ein hohes Gefährdungspotential.“ Und mit der Erweiterung der dortigen Kita und dem Anbau für die Ganztagsschule werde der Verkehr weiter zunehmen. Die Christdemokraten fordern deshalb eine eindeutige Markierung eines Fußweges sowie ein Halteverbotsschild am Schlauchturm.

Kinder sollen Fußwegmarkierung erkennen

Die Markierung müsse dabei so aufgebracht werden, dass sie die Kinder auch als vorgegebenen Fußweg erkennen könnten – etwa als Zebrastreifen. „Das ist momentan nicht der Fall“, urteilt Schärling. Die gelben Füße wiesen die Kinder an, an der östlichen Seite der Bürgermeister-Köhler-Straße zu gehen. Dort wirke die Straße durch die vorhandene Gosse optisch wie ein Bürgersteig. Doch seien die Grundschüler am Schlauchturm angekommen, fehle eine klare Markierung. Diese sollte daher vom Schlauchturm bis zum Fußweg auf der gegenüberliegenden Seite erfolgen. „Die Schulkinder wären damit schon auf der richtigen Seite, um die Schule zu erreichen“, sagt die Christdemokratin.

Direkt am Schlauchturm müsste außerdem ein Halteverbotsschild aufgestellt werden. Denn dort parkten häufig Autos, die sonst genau auf der neuen Markierung stünden, meint Schärling. Eine Markierung würde die Aufmerksamkeit der Autofahrer zusätzlich erhöhen. Der Antrag soll in der nächsten Sitzung des Ortsrats Höver voraussichtlich im Juli diskutiert werden – obwohl die Stadt bereits signalisiert habe, dass sie dort keinen Handlungsbedarf sehe. Ihre Fraktion habe deshalb bereits 37 Unterschriften von betroffenen Eltern gesammelt und wolle das auch weiterhin tun. Zudem werde die Aktion von den Elternvertretern der Kita und der Ganztagsschule unterstützt.

