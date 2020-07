Beim ersten Golfturnier in der Region sind am Sonnabend in Sehnde-Rethmar 1000 Euro für die Aktion Kindertraum zusammengekommen. Mehr als 60 Teilnehmer hatten sich für den Charity-Wettbewerb angemeldet. Davon profitiert nun der 17-jährige Joel, dessen größter Traum es ist, Feuerwehrmann zu werden.