Sehnde

Ein SPD-Duo steht nun an der Spitze des Ortsrates Sehnde-Höver: Das Gremium mit vier Sozialdemokraten und drei Christdemokraten wählte Christoph Schemschat einstimmig erneut zum Ortsbürgermeister. Zu seinem Stellvertreter wurde Uwe Eichelkraut gewählt.

Eichelkraut, der gegen die bisherige Stellvertreterin Elisabeth Schärling (CDU) antrat, erhielt vier von sieben Stimmen. Damit sicherte sich die SPD entgegen dem bisherigen Brauch, dass die zweitstärkste Fraktion den Stellvertreter oder die Stellvertreterin stellt, diesmal auch diesen Posten.

Zusammenarbeit war schwierig

Schemschat begründete die Veränderung mit dem fehlenden Vertrauen in der Zusammenarbeit seiner Stellvertreterin Elisabeth Schärling in den vergangenen fünf Jahren. Absprachen seien nicht eingehalten worden, der Umgang mit Themen wie die Debatte zur Bebauung des Schützenplatzes hätten dem Ort eher geschadet als genutzt.

„Ortsbürgermeister und stellvertretender Ortsbürgermeister sollten sich vertrauen und nicht in einem dauerhaften Wettstreit stehen“, erklärte SPD-Fraktionschefin Anastasia Siegismund. Bestreben der SPD-Fraktion sei eine gemeinsame, vertrauensvolle und kommunikative Politik im Sinne des Ortes. Da gebe es in den nächsten fünf Jahren einiges zu tun, so Siegismund.

Bei der CDU zeigte man sich enttäuscht. Zumal man die Wahl Schemschats zum Wohle des Ortes unterstützt habe, sagte Elisabeth Schärling. Der Wählerwille sei mit dieser Entscheidung nicht gewürdigt worden, ärgerte sie sich. Denn in der vergangenen Kommunalwahl habe sie mehr persönliche Wählerstimmen auf sich vereinigen können, als der Ortsbürgermeister und sein Stellvertreter zusammen, argumentierte sie. Das aktuelle Vorgehen spalte den Ort, so die 58-Jährige.

Neuer Ortsrat ist jünger und weiblicher

Der Ortsrat ist in der aktuellen Periode insgesamt jünger und mit vier Frauen auch weiblicher geworden. Neben Schemschat und Eichelkraut sitzen für die Sozialdemokraten neuerdings Ulrike Schnelle und Anastasia Siegismund in dem Gremium. Die CDU-Fraktion setzt sich jetzt aus Elisabeth Schärling, Sarah Piesik und Wolfgang Großmann zusammen.

Martin Haase (CDU) und Markus Angermann (CDU) wurden aus dem Ortsrat verabschiedet.

Von Patricia Oswald-Kipper