Sehnde

Im vergangenen Jahr hat sie sich noch selbst im Schwimmbecken getummelt, jetzt sorgt sie für das Wohl der Badegäste: Claudia Seehausen ist die neue Betreiberin des Kiosks im Sehnder Waldbad. Zum Saisonbeginn im Juni hat sie dort die weißen Schiebetüren vor den großen Bonbongläsern erstmals aufgemacht. Bis zum Saisonende ist Claudi’s Waldkiosk täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, und das auch bei Regen.

Die Gäste haben die neue Betreiberin längst in ihr Herz geschlossen. In Sehnde ist die 47-Jährige bereits bekannt wie der sprichwörtlich bunte Hund. „Die Kinder grüßen mich und rufen mir morgens von der Bushaltestelle aus zu, dass sie nachmittags ins Waldbad kommen“, erzählt Seehausen lachend. Eine Gruppe munterer Rentner trifft sich auf ihrer Terrasse regelmäßig zum Kaffeetrinken. Überhaupt gibt es viele Stammgäste. „Wir wurden hier total gut angenommen“, schwärmt Seehausen.

Auf der Terrasse sitzen die Gäste unter Sonnenschirmen und Palmen. Quelle: Katja Eggers

Am Wochenende wird gegrillt

Das dürfte auch daran liegen, dass die neue Betreiberin in ihrem Kiosk für viel frischen Wind sorgt und weit mehr anbietet als es in herkömmlichen Kiosks in Freibädern sonst üblich ist. Neben den üblichen Süßigkeiten, Eis, Getränken, Currywurst und Pommes verkauft Seehausen auch belegte Brötchen, Schnitzel, Frikadellen, gemischten Salat, Obst und frisch zubereitete Obstbecher.

Am Wochenende steht Ehemann Sascha, der auch der Pächter des Kiosks ist, am Grill. Dann gibt es Bratwurst, Burger, Pulled Pork und Kachelfleisch. „Unsere Barbecue-Burger mit Red Onion-Marmelade sind total beliebt“, berichtet Seehausen. Und seit der Kiosk wieder aufhabe, würden die Badegäste auch ihre Kühltaschen zu Hause lassen und sich ihre Getränke lieber am Kiosk holen.

Für Kinder gibt es Olaf-Eis und Geburtstagstorten

Die ersten Gäste bewirtet die Sehnderin schon morgens um 10 Uhr mit einem Frühstück. Je nach Wunsch gibt es dann belegte Brötchen mit Wurst, Käse oder Rührei oder auch Joghurt mit frischem Obst. Später werden wechselnde Mittagsgerichte serviert. Seehausen hat für ihre Gäste schon Nudeln mit Bolognesesoße, Geschnetzeltes mit Reis und Kartoffelpuffer zubereitet. „Der Kiosk ist viel Arbeit, macht mir aber unheimlich großen Spaß“, betont Seehausen.

Auch das gibt's im Kiosk zu kaufen: Tauchspielzeug und Tauchbrillen. Quelle: Katja Eggers

An ihrer Arbeit im Kiosk liebt sie vor allem den Kontakt zu den Menschen. „Wenn die kleinen Mädchen im Prinzessinnen-Badeanzug vor mir stehen und ein Olaf-Eis möchten, geht mir das Herz auf“, sagt Seehausen. Das „Olaf-Eis“ ist derzeit der Renner bei Fans des Kinofilms „Die Eisprinzessin“ und geht in Claudi’s Waldkiosk weg wie warme Semmeln. Für Kinder gibt es auf Anfrage Süßigkeitenteller und Geburtstagstorte. An einer Schnur hängen Tauchspielzeuge und Tauchbrillen. Weil oft danach gefragt wurde, bietet Seehausen mittlerweile auch Schwimmwindeln an.

Lesen Sie auch: Stadt bietet in den Ferien Schwimmkurse an

Betreiberin hat 26 Jahre Gastronomie-Erfahrung

Seehausen hat den Kiosk von Vorgänger Carlo Kertess übernommen. Der hatte ihn erst 2019 gepachtet, im vergangenen Jahr – wohl auch wegen Corona – allerdings nicht geöffnet. Die neue Betreiberin wird von ihrem Mann und im Hintergrund von drei Mitarbeitern unterstützt. Sie selbst ist eigentlich gelernte Krankenschwester, hat aber nebenher stets in der Gastronomie gearbeitet und bringt mittlerweile 26 Jahre Gastro-Erfahrung mit. Als Corona kam, war sie bei einem Caterer für Großveranstaltungen beschäftigt und musste in Kurzarbeit gehen.

„Claudi’s Waldkiosk" hat in den Sommerferien täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Quelle: Katja Eggers

Die Anfrage, ob sie sich vorstellen könne, den Waldbad-Kiosk zu betreiben, kam ihr da gerade recht. Wenn das Waldbad Ende September schließt, wird Seehausen den Kiosk beim Fußballverein TUS Wehmingen betreiben. Für ihre drei Kinder im Grundschulalter ist Mamas neues Arbeitsumfeld im Waldbad das Paradies schlechthin. „Welches Kind hat schon so einen großen Pool vor der Nase?“, fragt Seehausen augenzwinkernd.

Von Katja Eggers