In der Ortschaft Bolzum wird im Juni Sehndes erster Co-Working-Container aufgestellt. Aus dem Modellprojekt soll später eine feste Einrichtung im geplanten Klimazentrum Sehnde werden.

