Höver

Der hannoversche Telekommunikationsanbieter HTP bietet im Zuge seiner Glasfaseroffensive ein Prämienprogramm in Höver an. Die Aktion nennt sich „Vereine werben Kunden“ und funktioniert wie folgt: Pro geschlossenem Neuvertrag gibt es für die lokalen Vereine eine Prämie in Höhe von 50 Euro. Dies funktioniert jedoch nur, wenn bei Vertragsabschluss im Vertrag der Vereinscode VWK2201575 angegeben wird. Um diesen Code anzugeben, ist eine Vereinsmitgliedschaft nicht erforderlich. Die Aktionsphase endet Mitte April.

Ob Feuerwehr oder Hövers Herz: 13 Initiativen profitieren

Diese Vereine und Initiativen profitieren von dem Sammelcode:

Die Bruderschaft Althöver

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)

Das DRK, die Ortsfeuerwehr

Die Fördervereine von Grundschule und Feuerwehr

Der Förderkreis Lehrschwimmbecken

Der Heimatbund

Die Initiative Hövers Herz

Die Kirchengemeinde Höver

Die Siedlergemeinschaft

Die Schützengesellschaft

Der TSV

Wenn also 200 höversche Haushalte bei Vertragsunterschrift den Vereinscode angeben, bekommen die teilnehmenden Vereine insgesamt 10.000 Euro.

Wolfgang Großmann, Vorsitzender der Schützengesellschaft, ist für die Organisation der Abrechnung verantwortlich. Deshalb findet sich auf Werbeflyern und Plakaten für den Glasfaseranschluss immer der Hinweis „Verwaltung über Schützengesellschaft Höver von 1912 e.V.“ Fragen zu dieser Aktion beantwortet Werner Klose, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Höver-Bilm-Ilten, unter Telefon (0 51 32) 73 70 oder (01 51) 56 08 73 70 sowie per E-Mail an klose-w@t-online.de.

Von Gabriele Gerner