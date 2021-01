Sehnde

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sehnde ist wieder deutlich gestiegen. Noch vor einer Woche lag sie bei 113,6, am Mittwoch (20. Januar, Stand 13 Uhr) ist sie auf 202 gestiegen. Damit gehört Sehnde zu den sechs der 21 Regionskommunen mit einem Wert über 200. 77 mit dem Coronavirus Infizierte gibt es aktuell, seit Ausbruch der Pandemie haben sich 449 Menschen angesteckt. Den Höchststand hatte die Stadt am 6. Januar mit einer Inzidenz von 294,6. Grund dafür war der massive Ausbruch in einem Altenpflegeheim.

Von Oliver Kühn