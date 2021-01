Sehnde: Corona-Inzidenzwert ist deutlich zurückgegangen

Sehnde

Nachdem Sehnde in der vergangenen Woche dreimal regionsweit der Corona-Hotspot war, ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand Freitag von 294,6 auf 113,6 zurückgegangen. Aktuell sind 61 Menschen mit Covid 19 infiziert, seit Ausbruch der Pandemie sind es 416 Personen – das sind bei 24.478 Einwohnern etwa 1,7 Prozent der Bevölkerung.

Ausbruch in Altenpflegeheim

Am Montag dieser Woche waren noch 109 Menschen an Corona erkrankt, das war der bislang höchste Stand. Grund für die hohen Infektionszahlen war der Ausbruch im Altenpflegeheim Haus am Backhausring. Dort hatten sich fast alle 54 Bewohner angesteckt. Im Seniorenheim AWO Residenz sind inzwischen alle 112 Bewohner geimpft.

Von Oliver Kühn