Rethmar

Der MTV Rethmar hat jetzt zum zweiten Mal seinen traditionellen Kanallauf wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Ursprünglich war der Wettbewerb für den 27. Juni geplant. Vor dem Hintergrund einer unsicheren finanziellen Planung und des zeitlichen Einsatzes der Ehrenamtlichen sei die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, sagt Peter Lieser, Leiter der Laufsparte. Bei der letzten Ausgabe der Laufveranstaltung am Mittellandkanal gingen 2019 insgesamt 287 Läuferinnen und Läufer in sechs Disziplinen an den Start. Darüber hinaus bietet der Verein seit neun Jahren am Wettkampftag ein vielseitiges Begleitprogramm für alle Generationen an. Ob die Laufveranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfindet, sei noch nicht entschieden.

Für den Verein sei der Ausfall der Einnahmen aber kein Problem, ergänzt Gerold Reemts. „Das Ziel der Laufsparte war es nie, durch den Kanallauf Gewinne zu erzielen.“ Aus diesem Grund seien die Startgelder seit Beginn vor neun Jahren bisher auch nie gestiegen. Den Hauptteil der Ausgaben hätten bislang immer die zahlreichen und seit Jahren aktiven Sponsoren gedeckt.

Lesen Sie auch: Sportabzeichentag beim MTV Rethmar: Auch Familie tritt zum Fitnesstest an

Im vergangenen Jahr habe man sich jedoch relativ spät zu einer Absage entschieden „und dadurch viel Arbeit umsonst investiert“, sagt Reemts. Mit Rücksicht auf die vielen ehrenamtlichen Helfer habe man dies in diesem Jahr anders machen wollen. „Viele unserer Helfer planen den Lauf fest ein und verschieben zum Teil sogar ihren Urlaub, um dabei sein zu können.“ Deshalb habe die Laufsparte die Entscheidung diesmal früher getroffen. Die Motivation gehe den Mitgliedern durch die Absage aber nicht verloren. „Wir hoffen einfach darauf, dass ein Laufen in Gesellschaft und im Wettkampf bald wieder möglich ist.“

Von Oliver Kühn