Sehnde

Die Verhaltensmaßregeln in der Corona-Krise dürften mittlerweile jedem bekannt sein – doch immer noch gibt es Menschen, die sich nicht daran halten, obwohl es empfindliche Strafen dafür gibt. In Sehnde haben sich jetzt zwei Jugendliche eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs eingefangen und sechs Erwachsene eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil sie sich in einem Café in der Innenstadt getroffen hatten – inklusive des Gastwirts. In welcher Straße der Betrieb liegt, konnte der Behördensprecher nicht sagen.

Erwischte zeigen wenig Einsicht

Die beiden Heranwachsenden waren am vergangenen Freitag von der Besatzung eines Streifenwagens auf dem gesperrten Gelände der Kindertagesstätte an der Ladeholzstraße angetroffen worden. Diese ist wegen statischer Probleme und einer möglichen Einsturzgefahr seit Oktober vergangenen Jahres geschlossen. Das Betreten wäre auch ohne die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie verboten gewesen, sagt der Polizeisprecher. Spielplätze dürfen von Erwachsenen nicht betreten werden. Hausfriedensbruch sei eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe geahndet werden könne.

Die Stadt hatte nach der Information der Polizei über den Vorgang Strafanzeige gestellt, bestätigt Bianca Frey, Leiterin des Fachdienstes Ordnung. Kopfschütteln löst bei ihr aus, dass die Jugendlichen sich kein bisschen einsichtig gezeigt hätten. Nun müsse das Duo mit einer deutlichen Strafe rechnen. Dreist war auch die Zusammenkunft von sechs Erwachsenen in einem Café in der Kernstadt am Sonnabend. Polizeibeamte waren bei einer Kontrolle offenbar zufällig auf die Gruppe aufmerksam geworden. Die fünf Gäste und der Wirt müssen sich nun auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und eine Geldbuße einstellen.

Bürgermeister kontrolliert selbst

Aber auch Bürgermeister Olaf Kruse geht selbst auf Kontrollgang. „Ich habe schon mehrere Ansprachen gehalten, etwa am Bouleplatz und am Mittellandkanal.“ Dann zücke er seinen Dienstausweis und lasse sich von seinem Gegenüber den Personalausweis zeigen. Das helfe oft schon, um Einsicht zu erzeugen. Auch die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sind dauerhaft im Stadtgebiet unterwegs, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren. Die meisten Bürger hielten sich aber solidarisch an die Verhaltensmaßnahmen, hat die Ordnungsamtschefin festgestellt.

Weil für das Wochenende schönes Wetter angekündigt ist, könnten Verstöße jedoch wieder zunehmen. Die Polizeidirektion Hannover hat deshalb bereits am Donnerstag angekündigt, mehr Beamte für die Kontrollen auf die Straße zu schicken.

Von Oliver Kühn