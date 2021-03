Sehnde

Es steht fest: Sehnde bekommt ein eigenes Corona-Testzentrum. Die Stadt und die Iltener Park-Apotheke wollen es im Alten Rathaus an der Glückauf-Straße in Ilten einrichten. Die ersten kostenlosen Schnelltests sollen dort bereits ab Montag, 22. März, möglich sein, und zwar montags und freitags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr.

Wer sich dort testen lassen will, kann sich direkt bei der Apotheke unter Telefon (01 71) 1 01 54 75 oder per E-Mail an coronatest@apotheke-ilten.de anmelden. Für Termine ab Donnerstag, 1. April, kann zudem über die Homepage der Stadt auf sehnde.de ein Testtermin vereinbart werden. „Damit möchten wir die Apotheke unterstützen und entlasten“, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Die entsprechende Internetseite wird ab Montag, 22. März, freigeschaltet. Darüber hinaus stellt die Stadt die Räume im Alten Rathaus zur Verfügung und übernimmt zudem deren Reinigung.

Iltener Apotheke ist zertifiziert

Die Iltener Park-Apotheke hat bereits Erfahrungen mit Schnelltests. „Wir testen seit November vergangenen Jahres unser eigenes Personal und sind seit Januar zertifiziert, um zum Beispiel auch Mitarbeiter von Unternehmen zu testen“, erklärt Filialleiterin Ina Scheuer. Die Apotheke testet zudem in Schulen. Freiwillige Tests lässt die Stadt seit einiger Zeit zudem bei ihrem Kitapersonal, Mitarbeitern der Schulverwaltung und Hausmeistern durchführen.

In zwei Hausarztpraxen würden so jede Woche zwischen 60 und 65 Personen getestet. „Ich bin froh, dass die Praxen da mitziehen“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Die Kosten dafür trägt zunächst die Stadt, die sich diese aber wieder zurückholen will. Eigenes Personal könne man dagegen nicht stellen, sagt der Verwaltungschef.

Lesen Sie auch: Großveranstaltungen in der Corona-Zeit: Was wird aus Sehndes Festen?

Stadt stellt Räume zur Verfügung

Die Verwaltung sondiert derzeit zudem, ob auch in der Kernstadt wie etwa in der städtischen Begegnungsstätte an der Peiner Straße ein Testzentrum eingerichtet werden kann. „Wir stellen Räume auch für Ärzte zur Verfügung, die testen wollen“, sagt Kruse. Man habe alle Apotheken im Stadtgebiet angeschrieben, zurückgemeldet hatte sich aber nur die Iltener Park-Apotheke an der Rudolf-Wahrendorff-Straße.

Seit dem 8. März bietet diese nun auch Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger an. Getestet wurde bisher jedoch in separaten Räumen der Apotheke. „Aber die Anfrage war so groß, dass wir dafür jetzt mehr Raum benötigen – auch damit unser normaler Apothekenablauf nicht beeinträchtigt wird“, sagt Scheuer.

Lesen Sie auch Inzidenzwert in der Region Hannover schnellt auf 130,4 nach oben

Den kostenlosen Schnelltest, der jedem Bürger einmal wöchentlich zur Verfügung steht, würden die Menschen vor allem vor bestimmten Anlässen nutzen, etwa wenn ein Besuch bei der Kosmetikerin, beim Masseur oder von Angehörigen im Pflegeheim anstehe. Zum Test muss ein Personalausweis mitgebracht werden. Der Abstrich wird aus der Nase entnommen, das Testergebnis haben die Getesteten bisher von der Apotheke schriftlich bekommen. „Aber wir arbeiten bereits an einer digitalen Lösung“, sagt die Filialleiterin.

Auch zwei Hausarztpraxen testen

Es sei zudem im Gespräch, dass die Apothekenmitarbeiter bei einem positiven Schnelltest zur Absicherung des Ergebnisses im Anschluss auch gleich noch den PCR-Test durchführen und das Ergebnis direkt ans Labor schicken dürfen. „Das spart Zeit, denn positiv Getestete müssten zum PCR-Test sonst zum Hausarzt“, erklärt Scheuer.

Neben der Apotheke bieten in der Kernstadt auch die Hausarztpraxis von Wilhelm Behre an der Peiner Straße 13 und die Gemeinschaftspraxis von Elvira Pauls und Kai-Thorsten Nussbaum an der Peiner Straße 38 kostenlose Schnelltests an.

Von Katja Eggers und Oliver kühn