Sehnde

Die Corona-Fallzahlen in Sehnde steigen wieder: Die Stadt liegt jetzt auf Platz zwei mit der höchsten Inzidenz und hat erstmals über 1000 Infizierte insgesamt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag mit Stand Dienstag bei 88,4 – das ist nach Seelze (96,7) der zweithöchste Wert in der Region Hannover.

30 Menschen sind aktuell mit Covid-19 infiziert, seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 1007 mit dem Virus angesteckt. Nach Angaben der Region sind davon 21 Sehnderinnen und Sehnder an der nachgewiesenen Krankheit gestorben. Erst am 20. September war die städtische Kindertagesstätte in der Marggrafstraße erneut wegen eines bestätigten Corona-Falles geschlossen worden.

Von Oliver Kühn