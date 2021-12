Sehnde

Während der Weihnachtstage steht die Nächstenliebe im Fokus. Daran haben auch die Senioren des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Sehnde gedacht. Sie haben kurz vor Heiligabend ihre Scheune noch einmal leer geräumt und zahlreiche gesammelte Gerätschaften nach Hildesheim bringen lassen, wo sie jetzt aufgearbeitet werden und in Länder der Dritten Welt transportiert werden. Dieses Mal war vor allem medizinisches Gerät dabei.

Scheune an der Nordstraße als Lager

Es ist fast schon Tradition, dass die Bürgerinnen und Bürger Sehndes bei Manfred Müller anrufen. Haben die Leute alte Geräte in ihren vier Wänden gefunden, greifen sie oft zum Hörer und rufen den 83-Jährigen an. Zusammen mit seinen DGB-Kollegen behütet er die Scheune von Otto Bortfeld an der Nordstraße an der Kreuzung zur Peiner Straße. Seit Jahren sammeln sie für den Verein Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim. „Auch wenn die Sachen kaputt zu sein scheinen, sind die zu schade für den Wertstoffhof“, sagt Müller. Viele von ihnen könne man mit ein bisschen Zeit reparieren. So bringen die Menschen ihre Altlasten lieber zur Scheune, als sie wegzuwerfen.

Kurz vor Weihnachten war das Lager in der Scheune allerdings wieder bis oben hin voll, sodass sich die Verantwortlichen in Sehnde entschieden, die gesammelten Materialien mit vier Transportern nach Hildesheim zu fahren. Was auffällt: Dieses Mal waren zahlreiche medizinische Gerätschaften an Bord der Autos. „Dr. Sommer in Sehnde ist auf uns zugekommen und hat uns ein älteres Ultraschallgerät gespendet“, erklärt Müller stolz. Auch Mediziner aus Burgdorf hätten sie kontaktiert und Lampenschienen für Operationen, Arztliegen und Rollatoren sowie Rollstühle zur Scheune gebracht. Aber auch Nähmaschinen und Handwerkzeug befand sich in den gepackten Kisten.

Um sie vor der Recyclingpresse zu bewahren, laden die DGB-Senioren normalerweise an drei Wochenenden im Jahr dazu ein, alte Fahrräder, Werkzeuge oder medizinisches Material zu spenden. In Hildesheim kümmern sich arbeitslose Menschen im Rahmen des Projektvereins um die Aufarbeitung der Spenden, bevor sie schließlich an bedürftige Personen in Afrika verschickt werden.

Pandemie kommt DGB-Senioren zu Gute

In den vergangenen fast zwei Jahren der Corona-Pandemie haben die ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler sogar mehr Spenden als üblich erhalten. „Wir bemerken, dass die Pandemie in vollem Gange ist, denn die Menschen haben Zeit und räumen sorgfältig ihre Häuser und Wohnungen auf“, erzählt Müller. „Der DGB hat nicht darunter gelitten.“ Im August war sogar eine ganze Kiste mit ungeöffneten Sektflaschen abgegeben worden.

Dennoch sind die Senioren nicht abgeneigt, weiterhin Spenden entgegenzunehmen. Wohltätige Personen können auch außerhalb der Sammelwochenenden alte Materialien an der Scheune abgeben. Termine für die Übergabe können bei Manfred Müller unter Telefon (0 51 38) 97 48 abgesprochen werden.

Von Niklas Borm