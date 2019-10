Rethmar

Kurz vor der Winterpause haben die Werkzeugsammler des DGB Sehnde eine Rarität von einem Lieferanten erhalten. Mit dem seltenen Stück – einer Holzstange, die an einem Ende mit zwei Sicheln versehen ist – wurde früher Erbsenstroh aus der Erde herausgezogen. Zudem kamen in der Annahmestelle der Werkzeugsammler auf dem Gelände der Flüchtlingshilfe Sehnde in Rethmar allerlei alte, aber noch reparierbare sowie noch fast neuwertige Werkzeuge und Maschinen zusammen.

Laut DGB-Mitglied und Helfer Johannes Gudima wurden bei der dritten und letzten Sammlung dieses Jahres besonders viele Rollstühle und Rollatoren abgegeben. Das sei nicht immer so. „Dabei sind die besonders beliebt“, sagte Gudima.

Die Geräte, Werkzeuge und Maschinen werden von Langzeitarbeitslosen des Vereins Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim aufgearbeitet und dann in Entwicklungsländer gegeben. „In vielen Ländern Afrikas werden die alten Gerätschaften für den Garten sehr in der Landwirtschaft benötigt und können dort gezielt eingesetzt werden“, sagte Karl Plachetka von den Werkzeugsammlern.

Dreifuß und Schusterhammer

Auch etliche Hämmer, Feilen und Schraubendreher sowie diverse Gartengeräte wie etwa Spaten, Schaufeln, Rechen, Axt, Beil und Scheren haben Leute gespendet – und auch viele elektrische Bohrmaschinen. Zu den Einzelstücken gehören eine Kapp- und Gehrungssäge, ein Schredder sowie eine Kettensäge. Zu den besonderen Sammlerstücken zählen auch Schusterutensilien wie ein Dreifuß oder Schusterhammer. Spezielles Werkzeug und Gerätschaften für Maurer gehören ebenfalls zum Fundus.

Darüber hinaus wurden auch wieder Fahrräder abgegeben. Mit zehn Stück waren es diesmal deutlich weniger als sonst. Die Drahtesel sind allerdings nicht alle für die Dritte Welt bestimmt. Einige werden zwar zur Aufarbeitung nach Hildesheim transportiert. Andere werden stattdessen in der Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe in Rethmar aufgearbeitet und dann Asylsuchenden zur Verfügung gestellt.

Kuriose Spende

Zu den kuriosen Spenden gehörten indes drei etwa eineinhalb Meter lange Sägeblätter. „Diese Art Säge haben wir das erste Mal bekommen“, sagte Plachetka. Wo und wobei sie eingesetzt wurden, darüber hatten die emsigen Sammler keine Informationen erhalten. In der Vergangenheit und auch dieses mal seien reichlich Hand- und elektrische Sägen gespendet worden: „So eine aber noch nie.“

Winterpause bis April

Bevor es für die DGB-Sammler in die Winterpause geht, müssen die beiden Helfer mit einem Auto-Anhänger losfahren, um eine Waage aus Gretenberg abzuholen und einige Fahrräder sowie eine Nähmaschine aus Burgdorf. „Einigen Leuten sind die Sachen zu schwer oder zu sperrig, deshalb holen wir sie ab“, berichtete Gudima. Ein halbes Jahr pausieren die Helfer nun. „Im April beginnen wir wieder mit der nächsten Sammlung“, kündigte er an.

