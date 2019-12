Sehnde

Adventszeit ist Paketezeit: Von Nikolaus bis Weihnachten werden besonders viele Pakete verschickt, große und kleine. Ein besonders schweres haben jetzt die Werkzeugsammler vom Sehnder DGB bekommen. Mehr als einen halben Zentner wog der mit viel Klebeband gesicherte Karton, den Manfred Müller und Reinhard Haase in Empfang nahmen.

Paket hat einen weiten Weg hinter sich

Er hatte einen weiten Weg hinter sich, denn geschickt hat ihn Jürgen Fester aus Heidelberg. Der erfuhr bei einem Besuch in Sehnde vor neun Jahren mehr oder weniger zufällig von der Aktion der Gewerkschafter: Seit 23 Jahren sammeln sie dreimal im Jahr Werkzeug und Maschinen, die in einem Arbeitslosen-Projekt in Hildesheim aufgearbeitet und anschließend in die dritte Welt, vor allem nach Afrika, verschifft werden.

Das gefiel Fester so gut, dass er zwei Jahre später für den Weg zu einem Ostseeurlaub sein Auto mit zwei Nähmaschinen und diversem Werkzeug vollpackte und in Sehnde einen Stopp einlegte. „Seine Frau ist extra mit dem Zug gefahren“, berichtet Müller. In den folgenden Jahren habe er dann immer mal wieder Pakete geschickt, aber nicht so große wie in diesem Jahr.

Ein Kasten voller Dübel

Als Müller den Karton aufklappt, kommen zunächst einmal mehrere Zollstöcke zum Vorschein. Darunter liegen noch mehr Zollstöcke, insgesamt sind es elf Stück. Daneben steht ein Verbandskasten, in dem sich jedoch weder Pflaster noch Mullbinden befinden. Er ist vielmehr randvoll mit Dübeln gefüllt. Und als die beiden Gewerkschafter sich noch weiter nach unten vorarbeiten, stoßen sie auf zahlreiche Werkzeuge. Darunter Zangen, Feilen, eine Säge, etliche Inbusschlüssel, Scheren. Sogar ein Beil ist dabei, das allerdings keinen Schaft mehr hat und einen neuen Schliff benötigt. Dafür werden die Mitarbeiter des Vereins Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim sorgen.

Aber in der Scheune an der Nordstraße sind in den vergangenen sechs Wochen nicht nur Kleinteile angekommen: In einer langen Reihe stehen dort 35 Nähmaschinen – historische Exemplare mit Fußantrieb, aber auch neuere elektrische. „Jede von ihnen kann in Afrika eine ganze Familie ernähren“, berichtet Müller. Vor allem Frauen könnten sich mit solchen Maschinen selbstständig machen und Kleidung herstellen, die sie dann verkaufen können. Dabei sind die mit Muskelkraft betriebenen Geräte besonders beliebt, weil sie von der nicht überall vorhandenen und oft unsicheren Versorgung mit Strom unabhängig machen.

