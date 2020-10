Rethmar

Wegen der Corona-Pandemie hat der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) Sehnde in diesem Jahr statt der üblichen drei nur zwei Sammlungen organisieren können. Dabei kamen unter anderem Werkzeug für ein Projekt in Togo und Material für eine Tischlerei in Malawi zusammen. Die Fahrräder gehen diesmal nicht an die Flüchtlingshilfe Sehnde, sondern sind für Eritrea vorgesehen – aus einem aktuellen Grund. „Wegen Corona ist in dem Land der öffentliche Linienbusverkehr eingestellt worden“, sagt Karsten Börner, stellvertretender Vorsitzender des DGB Sehnde.

Die Menschen dort hätten Angst, sich mit dem Virus anzustecken, deshalb seien in dem Land am Roten Meer Fahrräder gefragter denn je. „Aktuell sind diese in Eritrea das Hauptverkehrsmittel“, erzählt Börner. Deshalb werde im nächsten Monat eine ganze Hilfssendung dorthin geschickt. „Und viele Räder stammen aus Sehnde.“ Bei Flüchtlingen in Sehnde dagegen seien die Drahtesel derzeit nicht mehr so stark nachgefragt. „Mittlerweile sind alle gut versorgt“, sagt Börner. Der DGB Sehnde sammelt die Fahrräder seit mittlerweile 24 Jahren und leitet sie an den Verein Arbeit und Dritte Welt in Hildesheim weiter, der nicht nur die Räder, sondern auch defektes Werkzeug wieder aufbereitet und in Entwicklungsstaaten verschifft.

Anzeige

Spendenbereitschaft reißt nicht ab

Zudem gibt es eine Anfrage beim DGB-Verein in Hildesheim aus dem afrikanischen Staat Togo. Dort werden Werkzeuge benötigt, um Kochtöpfe herzustellen, die mit weniger Holz befeuert werden können. „Holz ist dort Mangelware“, sagt Börner. Werkzeug benötigten auch Schlossereien und Tischlereien im afrikanische Land Malawi. Laut Börner werden auch Gartengeräte wie Harken, Rechen und Spaten für weitere Projekte gebraucht. In einem Container soll alles in den nächsten Wochen nach Afrika verschifft werden – und jede Menge Geräte aus Sehnde sind dabei.

Weniger spektakulär, dafür Masse: Das ist das Fazit der diesjährigen Werkzeugsammlung. Die Sammler haben trotz der Corona-Krise wieder jede Menge Geräte erhalten. Darunter kam auch hochwertiges Material zusammen. „Einige Spenden haben wir noch in Originalverpackung erhalten“, berichtet Börner erfreut.

Spendenbereitschaft reißt nicht ab

Normalerweise organisiert der DGB drei Sammlungen pro Jahr. Während des Lockdowns im April mussten die Gewerkschaftler einen Termin absagen. Nach Angaben von Börner ist die Spendenbereitschaft deshalb aber nicht eingebrochen. „Im Gegenteil, unser Bekanntheitsgrad ist sogar gestiegen.“ Und der Verein in Hildesheim sei inzwischen ein fester Faktor für Anfragen aus der Dritten Welt. In diesem Jahr feiert er sein 25-jähriges Bestehen, das eigentlich groß gefeiert werden sollte. „Wegen Corona wird es aber verschoben“, sagt der Sehnder Gewerkschafter.

Von Katerina Jarolim-Vormeier