Sehnde

Viele Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben mitunter ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Schnelle Hilfe vor Ort ist deshalb dringend nötig – und der Ortsverein Sehnde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat schnell reagiert: Er hat Kontakt zu einem Ortsverein in der betroffenen Katastrophenregion aufgenommen und stellt diesem nun 5000 Euro für die Hochwasserhilfe zur Verfügung.

3000 Euro sind dabei Mittel aus der Katastrophenrückstellung des Ortsvereins. Der Ortsverein erfüllt damit seine satzungsgemäßen Aufgaben zur Hilfe im Katastrophenfall. Der Ortsvereinsvorsitzende Hans-Jürgen Sommer und seine Stellvertreterin Erika Hellmich-Dabrunst haben die Summe aber noch um private Spenden in Höhe von jeweils 1000 Euro aufgestockt.

Schäden durch keine Versicherung abgedeckt

Die Gesamtsumme von 5000 Euro kommt aber nicht etwa in einen großen Topf, sondern vielmehr drei ausgewählten Projekten in der Südeifel zugute. Bedacht werden soll laut Michael Meyen, Schriftführer des DRK Sehnde, zum einen ein örtlicher Schäfer, dessen Schafe dem Hochwasser zum Opfer gefallen sind. Zum anderen eine Tierarztpraxis, die nach der Flutkatastrophe nun in Trümmern liegt. Darüber hinaus soll mit dem Geld eine 94-jährige Frau unterstützt werden, die wegen des Hochwassers ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat.

Sämtliche Schäden sind laut Meyen nicht durch irgendeine Versicherung abgedeckt, sodass die Betroffenen mit ihrer Existenz nun vor dem Abgrund stehen. „Hier kann gezielte Hilfe wirksam und ein Zeichen der Hilfe und Mitmenschlichkeit gesetzt werden“, erläutert der Schriftführer. Durch die direkte Spende an den vor Ort tätigen Ortsverein werde sichergestellt, dass der Betrag in voller Höhe den Betroffenen zugutekomme, betont Meyen.

Über Spende ist Netzwerk entstanden

Der DRK-Ortsverein Sehnde werde sich persönlich zu einem späteren Zeitpunkt vor Ort davon überzeugen, wie die finanzielle Hilfe den Betroffenen zugutegekommen ist. „Auf diese Weise entstehen auch überörtliche Netzwerke und Verbindungen auf Ortsvereinsebene im DRK“, erläutert Meyen.

Der Kontakt der beiden Ortsvereine Sehnde und Südeifel war erst wegen der Katastrophe zustande gekommen. „Wir haben das Geld nach gründlicher Prüfung und persönlicher Kontaktaufnahme zu den Hilfskräften vor Ort zur Verfügung gestellt“, berichtet Meyen. Dem DRK Sehnde sei es wichtig gewesen, gerade einen kleinen Ort zu unterstützen, dessen Name derzeit vielleicht nicht so in den Medien präsent sei wie Euskirchen und Ahrweiler. „Es gibt viele kleine Orte, in denen es derzeit genauso schlimm aussieht – und die dürfen wir nicht vergessen“, betont Meyen.

Von Katja Eggers