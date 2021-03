Ilten

Innerhalb von nicht einmal vier Wochen ist es in Ilten erneut zu einem Schornsteinbrand gekommen. Anwohner aus dem Eschenweg hatten am späten Sonnabendabend gegen 23.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert und einen größeren Einsatz ausgelöst. Doch anders als bei dem Vorfall in der Hindenburgstraße Anfang Februar hatte das Feuer in dem Einfamilienhaus bereits vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer teilweise auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Anrufer hatten zudem ihre Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht. „Durch dieses schnelle und umsichtige Handeln konnte ein Personenschaden verhindert werden“, teilt Feuerwehrpressesprecher Timmy Fiss mit. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehrleute müssen zunächst über eine normale Leiter auf das Dach klettern. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Mehrere Dutzend Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Ilten und Sehnde, aber auch der Stadtbrandmeister und der hauptamtliche Gerätewart der Stadtfeuerwehr waren an den Eschenweg geeilt. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen gegen die Flammen vor. Dazu war die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Sehnde angefordert worden. Nur durch den umfangreichen Personaleinsatz und das schnelle Eingreifen habe ein „ausgedehnter Dachstuhlbrand noch in letzter Sekunde verhindert werden“ können, zieht Fiss Bilanz.

Dach muss freigelegt werden

Im weiteren Verlauf des Einsatzes mussten die Feuerwehrleute einen großen Teil des Daches freilegen und löschen. Darüber hinaus habe das Dach auch von innen geöffnet werden müssen, um an einzelne Glutnester zu gelangen. Erst kurz vor 2 Uhr nachts konnte der Einsatzleiter „Feuer aus“ melden. Anschließend nahm zur Sicherheit noch der Bezirksschornsteinfeger das Objekt ab. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest, dazu hat die Polizeidirektion Hannover ihre Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wurde am Montag auf rund 15.000 Euro beziffert.

Bei dem Schornsteinbrand in der Hindenburgstraße Anfang Februar schlugen die Flammen teils meterhoch aus dem Abzug. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Erst am 2. Februar war die Feuerwehr zu einem Schornsteinbrand an die Hindenburgstraße alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte an dem Dienstagabend vor Ort eintrafen, hatten die Flammen bereits meterhoch aus dem Abzug geschlagen. Zudem ging Gefahr von einem erheblichen Funkenflug aus. Auch für jenen Einsatz war die Drehleiter angefordert worden, um an das Dach des Hauses zu gelangen.

Von Oliver Kühn