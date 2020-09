Sehnde

Der Parkplatz auf dem früheren Avacon-Gelände an der Peiner Straße in Sehnde liegt am Sonnabendvormittag verlassen da. Die Lebensmittelausgabe für die Kunden der Tafel beginnt erst um 14 Uhr. In den leer stehenden ehemaligen Firmenräumen, die die Tafel nutzen darf, herrscht allerdings schon reges Treiben. Gemeinsam mit fünf weiteren ehrenamtlichen Helfern bereitet Sabine Stellmacher die Ausgabe vor.

Kurzarbeit führt zum Ehrenamt

Die Lebensmittelspenden, die die beiden Fahrer von Discountern aus der näheren Umgebung abgeholt haben, werden noch einmal gesichtet, in Boxen sortiert oder ins Lager gebracht. Beim Obst und Gemüse müssen die Helfer diesmal viel bereits Verdorbenes entfernen. Die warme, feuchte Luft macht sich hier bemerkbar. Alle arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz, regelmäßig werden die Hände desinfiziert.

Das ist die Serie „Eine Stunde mit ...“ Tafelhelfer, Verkehrsüberwacher, Künstler, Landwirt oder Polizist: In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Sehnde. Sie erzählen uns ihre Geschichten, was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Sabine Stellmacher, seit vier Monaten ehrenamtliche Helferin bei der Sehnder Tafel. Sie schildert, warum sie sich für die Mitarbeit entschieden hat und ihr Erstaunen darüber, dass es viel Armut gibt, die häufig unsichtbar bleibt.

Sabine Stellmacher belädt ihr Auto für den Lieferservice. Quelle: Sybille Heine

Mit wachen Augen ist Sabine Stellmacher bei der Sache, schaut, wo sie zupacken und unterstützen kann. Sie ist die Neue im Helferteam, das sich ohnehin neu aufstellen musste, weil zwölf Ehrenamtliche zur Corona-Risikogruppe gehören und darum ihre Arbeit eingestellt haben. Die Tafelleitung suchte neue Helfer und konnte bisher sechs hinzugewinnen.

Auslöser für das Interesse an einer Mitarbeit war im Fall von Sabine Stellmacher die Corona-Krise. Die Zahnmedizinische Fachangestellte arbeitet seit April in Kurzarbeit. „Ich wollte etwas tun in dieser Zeit und nicht nur zu Hause sitzen“, sagt die Mutter eines 13-Jährigen.

Hilfe wird immer gebraucht

Sie kennt Hans-Jürgen Grethe, der die Tafel gemeinsam mit seiner Frau Renate leitet, durch gemeinsames Singen in der Chorgemeinschaft Voices of Harmony. „Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob sie noch Hilfe brauchen. Die Antwort war: Immer gern“, erzählt Stellmacher. In diesem Monat endet ihre Kurzarbeit. Die 46-Jährige will sich trotzdem weiter für die Tafel engagieren, weil der Dienst am Sonnabend gut in ihren Arbeitsalltag passt.

„Meine ehrenamtlich engagierten Großeltern haben mich geprägt“, begründet Stellmacher ihre Einsatzfreude. „Ich bin quasi bei ihnen aufgewachsen, weil meine Eltern viel Zeit für meine kleine Schwester brauchten, die mit einer Behinderung zur Welt kam.“

Die 46-Jährige ist aktiv in der Kirchengemeinde ihres Heimatdorfes Wehmingen, ist außerdem Spartenleiterin ihres Chores und Mitglied im Schützenverein. Bei der Mitarbeit für die Tafel habe sie gereizt, dass die Hilfe einfach und unkompliziert möglich sei. „Am Ende eines Dienstes weiß man, was man getan hat, körperlich und seelisch“, sagt Stellmacher. „Und es ist schön zu sehen, wenn sich die Tafelkunden über die Unterstützung freuen.“

Mit ihrer Kollegin Sabine Hilmes (rechts) bereitet Sabine Stellmacher die Lebensmittelausgabe vor. Quelle: Sybille Heine

Armut sieht man oft nicht

Engeren Kontakt zu Betroffenen, die ihre Bedürftigkeit mit einem Sozialschein oder einem Arbeitslosengeld-II-Bescheid nachweisen müssen, hat die engagierte Helferin beim Lieferservice, den eine Spende der Aktion Mensch ermöglicht hat. Risikopatienten, die ihre Sozialkontakte während der Pandemie einschränken, werden die Lebensmittelspenden nach Hause geliefert. „Ich werde oft schon freudig erwartet und nehme mir bei Alleinstehenden die Zeit für einen Plausch“, erzählt Stellmacher. Häufig werde ihr ein Getränk angeboten oder ein Stuhl zum Ausruhen. „Dann bin ich oft verwundert über die Armut, die es gibt und die man sonst nicht sieht“, sagt sie.

Inzwischen liegen die Lebensmittel sauber sortiert in Reih und Glied in Plastikboxen. Die Pappschachteln, in denen sie angeliefert wurden, sind im Papiercontainer auf dem Hof entsorgt. Stellmacher bereitet gemeinsam mit Helferin Sabine Hilmes die Ausgabe vor. Sie platzieren vor der Tür des Sortierraumes einen Tisch und schwenken einen Spuckschutz, gespendet von der Stadt Sehnde, vor die Öffnung. „Wir wissen nie, wie viele Bedürftige an einem Sonnabend kommen und ob die Lebensmittel reichen. Zur Not müssen wir auf Bestände im Lager zurückgreifen“, erklärt Stellmacher. Dort befinden sich haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Zucker und Mehl.

Kunden haben die Wahl

Auf dem Ausgabetisch wird den Kunden in einer Ausgabebox eine Lebensmittelauswahl angeboten. Daran können sie sich bedienen. Der Rest geht zurück zum Sortiment im Sortierraum und steht anderen Kunden weiter zur Verfügung. Die Ausgabe erfolgt gegen eine Münzspende von ein bis zwei Euro für laufende Kosten wie Benzingeld.

Die Sehnder Tafel sucht noch weitere ehrenamtliche Helfer. Interessenten können sich bei Hans-Jürgen Grethe per E-Mail an HJ.R.Grethe@t-online.de melden.

Von Sybille Heine