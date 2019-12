Ilten

Eine Premiere für ihren Ort – und im Übrigen auch für Niedersachsen – haben die Besucher des kleinen, aber feinen Adventsmarkts in Ilten am Freitagnachmittag erlebt: An der Kreuzung Hindenburg-/Jahnstraße hatten die Klosterforsten als Organisator erstmals eine große Foto-Installation mit Motiven aus der Natur aufgehängt.

Die quadratischen Aufnahmen entstanden im September dieses Jahres, und mit ihnen knüpft die Klosterkammer an eine bereits bewährte Werbung für ihre Klöster und Stifte an. Denn in 24 Workshops haben Teilnehmer in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem hannoverschen Fotografen Uwe Stelter gearbeitet: Sie begeben sich mit ihren Kameras und unter fachlicher Anleitung auf Motivsuche in den historischen Gebäuden. Im Anschluss wählen sie aus Hunderten Bildern die wenigen aus, die letztlich auf eine große Tafel gedruckt und öffentlich ausgestellt werden.

„Wir holen den Wald nach Ilten “

Für Klosterkammer-Präsident Hans-Christian Billas bedeutet das Format „Click im Kloster“ – sowohl Workshops als auch Präsentation – eine Überraschung, jedes Mal aufs Neue: „Das Interesse daran ist jedes Mal groß, sodass wir die einmalig geplante Aktion nun immer wieder fortsetzen.“ Neu indes sei, dass die sieben Teilnehmer nun für die Motivsuche die Lüneburger Heide auswählten. „Die Installation mit den ganz unterschiedlichen Details ergibt eine besondere Form des Porträts“, sagt Stelter. Die Fotografen, von Natur aus neugierig, könnten ihren Blick auf den Betrachter übertragen und dank der Zusammenstellung neue Blickwinkel schaffen.

Davon können sich die Passanten in Ilten überzeugen: „Wir hoffen, dass viele stehenbleiben und sich die Bilder anschauen, denn wir holen den Wald letztlich nach Ilten“, sagt Constantin von Waldthausen, Betriebsleiter der Klosterforsten in Ilten. Bis März stehe das großformatige Plakat an der Kreuzung, danach werde es vom Laub der Bäume bedeckt und deshalb erst einmal abgenommen. „Danach zeigen wir es vielleicht noch einmal im Revier Wehlen-Schaarl, wo die Aufnahmen entstanden sind“, sagt Biallas.

Klosterforsten bieten Kindern auch Aktionen an

Schon jetzt setzen die Klosterforsten nach Aussage von Mitarbeiterin Stefanie Grevelhörster auf die Kooperation mit Kitas und Schulen, um Jungen und Mädchen das Leben im Wald zu erklären. „Spielerisch, aber nachhaltig“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie zudem einen Ferienpass organisiere – zumeist im Papenholz. Diesen Bildungsauftrag, ergänzt von Waldthausen, solle auch das Plakat an prominenter Stelle erfüllen: „Es bringt Emotionen, die beim Betrachten des Bildes entstehen, zusammen mit fachlichem Wissen über die Forsten.“ Denn diese seien nach den trockenen Jahren nicht nur schön, sondern auch geschädigt – was sich an den Fotos ablesen lasse.

Zu den ersten Betrachtern des neuen Iltener Anschauungsobjektes gehört Brigitte Otto aus Hannover, die mit ihrer Familie eigentlich zum Adventsmarkt gehen wollte: „Ich habe es erst nur aus den Augenwinkeln gesehen“, sagt sie. Aber beim genauen Blick erkenne sie, wie schön die Fotowand sei. „Das ist einfach nur eine gute Idee“, sagt sie.

Von Antje Bismark