„Die Stadtverwaltung läuft trotz aller Einschränkungen erstaunlich gut“, sagt Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse. Dabei komme dem Rathaus zugute, dass schon im Januar mehrere Laptops angeschafft worden seien, um allgemein den Bereich Homeoffice auszubauen. „Damals hat noch niemand an eine solche Situation, wie wir sie jetzt hier haben, gedacht“, sagt Kruse.

Seit mehr als einer Woche befindet sich Sehndes Stadtverwaltung und damit das gesamte Rathaus nun im Krisenmodus. Der Krisenstab tagt regelmäßig in verschiedenen Konstellationen. Einmal in der Woche – jeweils am Dienstag – kommt Kruse mit allen Sehnder Fachdienstleitern zusammen und bespricht die Lage. Die Gruppe tagt dann im Rathaussaal. „Dort ist es möglich, den Abstand von zwei Metern einzuhalten“, sagt Kruse. Bei den Sitzungen wird etwa der Stand von Bauvorhaben besprochen – auch der Vertreter vom Ordnungsamt schildert, wie die Sehnder mit den Beschränkungen umgehen. „Darüber hinaus gibt es bei Bedarf auch kleinere Gesprächsrunden – etwa per Telefon“, sagt Kruse.

Tandemlösung zum Schutz der Mitarbeiter

Sehnde setzt im Krisenmanagement wie andere Kommunen in der Region auch auf eine Tandemlösung. Das bedeutet, eine Gruppe arbeitet im Rathaus – die andere ist im Homeoffice. So dürfen sich etwa Fachdienstleiter und ihre Vertreter nicht gleichzeitig im Rathaus aufhalten. Deshalb ist auch Kruses Stellvertreterin, die Stadträtin Bettina Conrady, seit mehr als einer Woche im Homeoffice. „Damit sie mich vertreten kann, falls ich durch eine Coronavirus-Ansteckung ausfallen würde“, sagt Kruse. Auch die städtischen Mitarbeiter dürfen nicht mehr zu zweit im Büro arbeiten. Viele sind ebenfalls ins Homeoffice geschickt worden.

Ins Sehnder Rathaus kommen Bürger momentan nur noch mit einem Termin. Quelle: Reiner Luck (Archiv)

Das Sehnder Rathaus ist seit Tagen geschlossen. Einlass – etwa ins Bürgerbüro – gibt es nur noch mit Termin. Der Wartende wird dann an der Rathaustür abgeholt. Wenn die Angelegenheiten nicht sofort an der Tür geklärt werden können, werden die Angelegenheiten gemeinsam im Büro am Schreibtisch bearbeitet – natürlich auch hier mit dem vorgeschriebenen Abstand. Trauungen finden noch statt – allerdings mit Einschränkungen. Es dürfen nicht mehr als zehn Personen ins Trauzimmer – und die Gruppe muss sich nach der Trauung draußen vor dem Rathaus schnell auflösen. Das funktioniere bislang ganz gut – Absagen von Trauungen habe es noch keine gegeben, so Kruse.

Kruse : Grundversorgung sicherstellen

Die Stadtverwaltung Sehnde sei insgesamt gut vorbereitet, sagt Kruse: „Wichtig ist, sicherzustellen, dass wir die Grundversorgung gewährleisten können.“ Kruse selbst schaut sich die Lösungen gerne vor Ort an. So hat er den Kitas, die eine Notbetreuung anbieten, am Mittwoch einen Besuch abgestattet und mit den Erziehern gesprochen.

Das Sehnder Ordnungsamt ist täglich mit zwei Mitarbeitern in der Stadt unterwegs und kontrolliert etwa Spielplätze, um deren Nutzung auszuschließen. Zusätzlich fährt die Polizei regelmäßig Streife. „Bis jetzt gibt es kaum Verstöße“, so Kruse.

Kruse ist auch selbst viel in der Stadt unterwegs und überprüft, ob die Beschränkungen – etwa bei sozialen Kontakten eingehalten werden. „Ich habe dazu auch schon den einen oder anderen angesprochen“, sagt Kruse. Neulich habe er ein Paar aufgefordert, einen abgesperrten Spielplatz zu verlassen. Nur wenige zeigten sich nicht einsichtig. „Die meisten Sehnder halten sich an die Regeln“, betont Kruse.

Die Stadt Sehnde hat für Anfragen, die die Stadt Sehnde betreffen, eine Hotline eingerichtet. Sie ist unter (05138) 707555 erreichbar.

Von Patricia Oswald-Kipper