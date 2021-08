Sehnde

Es fährt wieder: Ab sofort steht das Angebot des Frauen-Nacht-Taxis in Sehnde wieder zur Verfügung, teilt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf mit. Am 28. Juli war das Angebot ausgesetzt worden, weil es nach Angaben der Region Hannover zu diesem Zeitpunkt kein Taxiunternehmen in Sehnde gegeben hatte, welches nach dem Personenbeförderungsgesetz eine gültige Genehmigung für den „Gelegenheitsverkehr mit Taxis“ besaß.

Antrag von Funktaxen Breitmann bewilligt

Nun ist der Antrag des Unternehmens Funktaxen Breitmann positiv beschieden worden, sodass die Stadt mit diesem einen neuen Vertrag schließen konnte. Das Frauen-Nacht-Taxi kann nun wieder unter der bekannten Rufnummer (0 51 38) 88 77 bestellt werden.

Das Angebot können alle Mädchen und Frauen auch in Begleitung von Kindern bis zu 14 Jahren nutzen. Die Fahrten erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet von Sehnde. Dabei kostet jede Fahrt fünf Euro, bei mehr als einer Mitfahrerin verringern sich die Kosten auf drei Euro pro Person. Kinder in Begleitung von Frauen fahren zudem kostenlos. Die Differenz zum normalen Fahrpreis übernimmt die Stadt.

Auch Fahrten nach Lehrte und Anderten

Darüber hinaus können auch Fahrten zwischen Sehnde und der Stadtbahnhaltestelle Anderten sowie dem Bahnhof Lehrte auf der Seite der Poststraße gebucht werden. Diese Fahrten kosten die Hälfte des regulären Taxipreises – unabhängig von der Personenzahl.

Das Frauen-Nacht-Taxi fährt bis zum 31. August jeweils von 21 bis 2 Uhr. Vom 1. September bis zum 30. April kann es jeweils von 19 bis 2 Uhr bestellt werden. Die Anmeldung sollte 30 Minuten vor Fahrbeginn erfolgen, zudem muss die Fahrt um 2 Uhr beendet sein.

Das Angebot ist bereits 1995 eingerichtet worden und hatte jährlich durchschnittlich rund 900 Fahrten von und nach Sehnde verzeichnet. Erst vor zwei Jahren hatte die Stadt das Frauen-Nacht-Taxi ausgeweitet und sogar ein zweites Sehnder Taxiunternehmen mit dem Angebot beauftragt. 6300 Euro kostete dieser Service pro Jahr.

Von Oliver Kühn