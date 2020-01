Sehnde

Solche Vorstellungen sind in der Turnhalle der Grundschule Breite Straße eher selten: Tuba, Blechbläser, Waldhörner, Trompeten, Posaunen, Flöten – und viele weitere Instrumente erklangen dort am Dienstag beim Konzert des Heeresmusikkorps. Die Musiker der Bundeswehr begannen ihren Vortrag mit einem modernen Stück, anschließend folgte ein Stück aus dem Musical „König der Löwen“. Die Jungen und Mädchen wurden von den Melodien schnell mitgerissen. Sie wippten und klatschten eifrig mit.

Schüler werden immer wieder einbezogen

Das Musikkorps präsentierte in den zwei Vorstellungen auch seine Musikinstrumente. In einer Art Instrumentenkarussell erzählte Moderatorin Julia Boie, was das Besondere an den jeweiligen Instrumenten ist. Die Schüler wurden immer wieder einbezogen. So sollten sie etwa die Länge der Rohre von Blasinstrumenten erraten.

Wie lang ist das Rohr einer Tuba? Julia Boie zeigt es mit einem Maßband. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Sie waren überrascht, als die Moderatorin die Länge der Tuba mit dem Maßband maß: Das Instrument ist mehr als fünf Meter lang. Zur Spielweise sagte sie: „Die Posaune hat keine Knöpfe wie etwa die Trompete, da wird der Ton durch das Verschieben des u-förmigen Rohres erzeugt.“ Auch die Flöten wurden von den Jungen und Mädchen bestaunt, nachdem Boie erklärte, dass diese ursprünglich einmal aus Knochen gemacht wurden, bevor der Rohstoff Holz dafür entdeckt wurde.

„Wir sind froh, dass das Orchester hier ist – eine ganz tolle Sache“, sagte die kommissarische Schulleiterin Jana von Schlippe. Bereits zu Beginn des Schuljahres im Sommer hatte die Grundschule das Orchester eingeladen. „Es ist gerade für die Viertklässler, die bald in die weiterführende Schule kommen, sehr gut“, sagte von Schlippe. Einige Schüler erlernten zwar bereits ein Instrument. „Blasinstrumente kommen dabei jedoch eher selten vor.“

Orchester ist Visitenkarte der Bundeswehr

Jede Schule könne das Heeresmusikkorps einladen, sagte Leiter und Dirigent Harald Sandmann. Aber nicht immer passt es in den Zeitplan des Musikkorps. Denn dieses hat vor allem viele Auftritte innerhalb der Bundeswehr zu absolvieren. Dazu zählen militärische Zeremonien wie feierliche Gelöbnisse ebenso wie zivile Veranstaltungen der Bundeswehr. Sogar in Kanada und in der Deutschen Botschaft in Washington sind die Musiker aus Hannover schon aufgetreten. Musikalisch reicht die Bandbreite von Märschen über sinfonische Blasmusik bis hin zu Pop und Swing.

Das Musikkorps bezeichnet sich selbst als „die klingende Visitenkarte der Bundeswehr Niedersachsen“. Dort haben die Männer und Frauen des Orchesters nach einem Grundwehrdienst als Sanitäter ein Musikstudium an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf absolviert. Der Andrang auf das Studium sei groß, sagt Dirigent Sandmann. Er selbst hat vor vielen Jahren Tuba und Kontrabass studiert. Nach einigen Jahren als Mitglied im Orchester studierte er noch Instrumentalpädagogik und Dirigieren. Viele junge Menschen würden jedes Jahr zur musikalischen Eignungsprüfung bei der Bundeswehr vorspielen, sagt Sandmann. „Das Musikstudium bei der Bundeswehr ist beliebt.“ Selbst für den Zukunftstag im März hätten sich bereits 40 junge Musiker angemeldet.

Musiker wollen Spaß an der Musik weitergeben

„Es ist toll, den Spaß an der Musik an junge Menschen weitergeben zu können“, sagt Sandmann. In Sehnde verabschiedete sich das Musikkorps mit einem kleinen Konzert, dazu zählten die Musik aus dem Kinderfilm „Merida – Legende der Highlands“, der Hit „Uptown Funk“ von Bruno Mars und der Song „Shape of You“ von Ed Sheeran.

Von Patricia Oswald-Kipper