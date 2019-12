Bolzum

Mitte des Monats bekommen sie die Schlüssel, kurz vor Weihnachten ziehen sie ein: Harald Bernard, seine Frau Monika und seine Mutter Helga gehören zu den ersten Mietern des neuen Servicehauses der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in Bolzum. „ Heiligabend und den 89. Geburtstag meiner Mutter im Januar können wir schon in unseren neuen vier Wänden feiern“, sagte Harald Bernard am Mittwoch beim Tag der offenen Tür des Servicehauses.

Interessierte Besucher schauten sich dabei auch die neue Tagespflege und die Pflegewohngemeinschaft an, die das AWO-Servicehaus ebenfalls bietet. Die Räume sind im Erdgeschoss untergebracht. Die elf seniorengerechten Wohnungen liegen derweil im Obergeschoss. Zehn von ihnen sind bereits vermietet. Sie werden in Kürze fertiggestellt und sind ab Ende Dezember bezugsfertig. Zu haben ist noch eine 45 Quadratmeter große und von der Region besonders geförderte Wohnung.

Monika (links), Harald und Helga Bernard ziehen noch vor Weihnachten in zwei Wohnungen im ersten Stock ein. Quelle: Katja Eggers

Barrierefreie Wohnung bietet mehr Lebensqualität

Harald Bernard und seine Frau Monika ziehen in die Drei-Zimmer-Wohnung Nummer 8, seine Mutter bekommt die Zwei-Zimmer-Wohnung Nummer 5 auf dem gleichen überdachten Laubengang. „Wir sind nur einen Katzensprung voneinander entfernt, zur Morgenpflege gehe ich einfach rüber“, sagte Monika Bernard. Derzeit wohnen sie, ihr Mann und ihre Schwiegermutter zu dritt in Langenhagen-Engelbostel.

Weil Helga Bernard aber mittlerweile im Rollstuhl sitzt und mehr Hilfe benötigt, hat sich das Ehepaar entschieden, nach Bolzum umzuziehen, wo auch ihr Sohn wohnt. „Von ihm zu uns sind es vielleicht 300 Meter – wenn wir mal wegmüssen und Helga Hilfe braucht, ist er schnell da“, sagte Monika Bernard. Die neue Wohnung bietet für ihre Schwiegermutter mehr Lebensqualität: Das Servicehaus ist komplett barrierefrei, es gibt einen Fahrstuhl, und die Türen sind groß genug für den Rollstuhl.

Seniorenwohnungen: Bisher noch keine Mieter aus Bolzum

Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Lage. Kleinere Einkäufe können die Bernards im benachbarten Dorfladen tätigen. Für größere Einkäufe fahren sie mit dem Auto nach Sehnde. „Unsere neue Wohnung ist für uns wirklich ein absoluter Glücksgriff“, betont Monika Bernard. Auf das neue Servicehaus war ihre Schwiegertochter im Internet aufmerksam geworden. Im Oktober wurde der Mietvertrag unterschrieben.

Auch die anderen Mieter sind Senioren, die ihre Angehörigen in Bolzum haben und mit fortgeschrittenem Alter mit ihren Familien wieder zusammenrücken möchten. „Mieter aus Bolzum haben wir bisher überhaupt nicht“, verrät Dirk von der Osten, Geschäftsführer der AWO Jugend- und Sozialdienste. Das Interesse an den Wohnungen sei von Anfang an groß gewesen.

Die Bagger stehen noch vor der Tür, das AWO-Servicehaus in Bolzum ist aber ansonsten fast fertig. Quelle: Katja Eggers

Pflege-WG nimmt im Januar Betrieb auf

Für die Pflegewohngemeinschaft gibt es derzeit sechs Interessenten. Sie kommen aus Sehnde, Ingeln-Oesselse, Rethen, Laatzen und Hannover. Das Angebot richtet sich Menschen mit Pflegebedarf ab Pflegestufe zwei. Die Pflege-WG bietet Platz für zwölf Senioren, wird ambulant vom Pflegeteam Sehnde betreut und nimmt Mitte Januar ihren Betrieb auf. Die Appartements sind 15 Quadratmeter groß und mit einem kleinen Bad ausgestattet. Die Möbel können die Bewohner selbst mitbringen.

Gemeinschaftlich genutzt werden in der Pflege-WG ein Gemeinschaftsraum, eine große Wohn- und Essküche sowie drei Duschräume. Mietverträge wurden bisher aber noch nicht unterschrieben. Es soll erst noch eine Infoveranstaltung geben.

Beim Tag der offenen Tür stellten von der Osten und Sven Grabbe, Geschäftsführer des Pflegeteams Sehnde, den Besuchern ein möbliertes Musterzimmer vor. Auch Ruth Duwe zeigte Interesse. „Noch wohne ich in meiner eigenen Wohnung, aber wenn das mal nicht mehr gehen sollte, möchte ich gern in Bolzum bei meinen Kindern wohnen“, erklärte die Sehnderin.

AWO bittet zur Schnupperwoche in der Tagespflege Die Tagespflege im neuen Servicehaus der AWO in Bolzum hat am vergangenen Freitag ihren Betrieb aufgenommen. Pflegegäste werden dort montags bis freitags zwischen 8.30 und 16 Uhr durch Mitarbeiter der AWO betreut. Die Anzahl der Tage und die Dauer können die Gäste selbst festlegen. „Die Betreuung kann je nach Wunsch beim Frühstück beginnen und bis in den Abend reichen“, erklärt Pflegedienstleiterin Bettina Gottscholl. Die Tagespflege wird durch die Krankenkassen ab dem Pflegegrad 2 übernommen, die Teilnehmer müssen dazu einen sogenannten Versorgungsvertrag abschließen. Je nach ihren individuellen Fähigkeiten können die Gäste an kreativen und kulturellen Angeboten teilnehmen. Darüber hinaus soll die neue Tagespflege ein Ort der Geselligkeit sein und Kontakt zu anderen Menschen bieten. Von Montag, 16. Dezember, bis Freitag, 20. Dezember, bietet die AWO eine kostenfreie Schnupperwoche an. Interessierte können dabei testen, ob ihnen das Servicehaus und seine Angebote gefallen.

250 Jahre Bauernhof und Gaststätte Das Servicehaus steht auf historischem Boden: Schon vor 250 Jahren stand an der Marktstraße ein Köthnerhof, ein bäuerliches Anwesen, das später unter anderem das Gasthaus Zum Auerhahn und 130 Jahre lang die Traditionsgaststätte Bolzumer Stube mit einem Saal und einem Ausspann für die Fuhrwerke der Reisenden beherbergt hatte. Im Saal gab es nicht nur Tanzvergnügen, sondern auch sonntägliche Kinonachmittage, für die die Filmrollen mit einem Motorrad herangeschafft wurden. Auch die Wiedergründung des SV Bolzum nach dem Zweiten Weltkrieg ging an der Marktstraße vonstatten. Seit 2006 stand das Haus, in dem teils auch Messegäste untergebracht waren, jedoch leer. Bei den Abrissvorbereitungen, die von vielen Bolzumern mit Wehmut gesehen wurden, wurde vor fast zwei Jahren auch ein geschnitzter Holzbalken aus dem Jahr 1791 entdeckt und geborgen.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers