Wann ist das Neujahrskonzert des TVE Blasorchesters in Sehnde? Wo wird Kinderfasching in Hohenhameln gefeiert? Was gibt es beim Kunst- und Hobbymarkt in Algermissen? Antworten gibt der neue Kulturfahrplan der ILEK-Börderegion. Die Mitgliedskommunen Sehnde, Algermissen, Harsum und Hohenhameln listen darin ihre Veranstaltungen von Januar bis März auf.

Die Börderegion stellt die gemeinsame Veranstaltungsübersicht schon seit Jahren zusammen. Der Kalender erscheint vierteljährlich und listet Termine von Sport und Konzerten über Theater und Ausstellungen bis hin zu Festivitäten aller Art auf. Die Informationen können auf der Internetseite der Börderegion auf ilek-boerderegion.de heruntergeladen werden.

Fußballturnier , Schützenball und Neujahrsempfang

Besagtes Neujahrskonzert des TVE Sehnde findet in der Kooperativen Gesamtschule Sehnde ( KGS) beispielsweise am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Januar, statt. Im Gutshof Rethmar tritt am Freitag, 7. Februar, Comedian Jörg Knör auf. Sehndes Sportlerehrung im KGS-Forum ist derweil für Freitag, 20. März, geplant.

Es lohnt sich aber auch ein Blick über den Tellerrand von Sehnde hinaus. Denn auch die Nachbarkommunen haben von Januar bis März so einiges zu bieten. So bittet der Ortsrat Borsum etwa für Sonnabend, 11. Januar, zum Neujahrsempfang im Musikverein. Der SV Herta Equord lädt für Sonntag, 12. Januar, zum Jubiläumsfußballturnier anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens ein. In Algermissen ist am Sonnabend, 18. Januar, Schützenball im Gasthaus Weiterer.

Veranstalter, die im folgenden Kulturkalender für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni ihre Termine veröffentlichen wollen, können diese bis zum 4. März an die lokalen Ansprechpartner mailen. Für Sehnde nimmt Melanie Wegner Termine per E-Mail an melanie.wegner@sehnde.de entgegen.

Von Katja Eggers